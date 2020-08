El El Sevilla, se corona por sexta vez como rey de la Europa League, ganando una final loca ante el Inter

Son los ‘putos’ amos de la Europa League.

El Sevilla ya es seis veces campeón de la Europa League. Los de Lopetegui ganaron 3-2 a un Inter de Milán, en la ciudad alemana de Colonia, este 21 de agosto de 2020.

El club italiano se vio por delante muy pronto, pero que no pudo reaccionar ante un feroz equipo español.

La final no pudo empezar peor para el Sevilla. Diego Carlos, por tercer partido consecutivo, cometió penalti al agarrar a un inteligente Lukaku que podía haber aguantado por pura corpulencia pero que se dejó ir en el área nada más notar contacto. El delantero belga no falló desde los once metros… y sólo iban 5 minutos de partido.

Poco le duró la alegría a los de Conte. Jesús Navas cogió el balón recibido de Jordán, vio la llegada de Luuk De Jong y el atacante neerlandés hizo su segundo gol en nueve partidos, y le hizo el primero en ocho al Inter.

Empate y vuelta a empezar de nuevo con menos de un cuarto de hora disputado.

El frenético arranque de partido pasó factura en los nervios. Conte fue advertido con tarjeta amarilla por sus gritos y protestas contra el árbitro, que no pitó un posible penalti (otro) de Diego Carlos, que tocó el balón en el área con el brazo.

Conforme se calmó el ritmo, la pelota fue ganando metros en los pies de los jugadores del Sevilla.

Tanto fue así que De Jong repitió a la media hora. Banega botó una falta en la zona de tres cuartos y el neerlandés se fue desde el punto de penalti hasta el segundo palo para anotar de cabeza un auténtico golazo.

La reacción del Inter llegó casi de manera idéntica e inmediata. En la siguiente jugada fue Diego Godín quien cabeceó una pelota botada por Brozovic, según le venía.

La segunda parte arrancó con menos ritmo que la primera, lo que hizo que el Inter ganara alguna pulgada de ventaja. De hecho, Bono tuvo que salvar una contra de Lukaku en un uno contra uno donde demostró una de sus grandes virtudes.

Tuvo que ser el antihéroe Diego Carlos quien rompiera la igualdad.

A falta de 15 minutos y con Ocampos fuera, el central brasileño tiró de un alarde de genialidad (o de inconsciencia) para rematar de chilena una falta que mandó a la olla Banega. Un golazo que hizo olvidar el penalti que había cometido en el minuto 3.

El Inter no vendió la piel barata, y de hecho se echó arriba para acosar al Sevilla.

Koundé salvó bajo palos un disparo interista, un arreón final que intentaron los de Conte para forzar, al menos, la prórroga.

Kandreva lo intentó, recién ingresado en el campo, pero Bono lo salvó y la sexta del Sevilla ya estaba en sus manos.