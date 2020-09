Messi tóxico: Tres superestrellas que lo sufrieron en el vestuario mientras el Barça le reía la gracia

El enfrentamiento del FC Barcelona y Lionel Messi ha despertado todo tipo de discusiones, entre socios, hinchas y periodistas muchos plantean tesis sobre «el culpable».

Algunos señalan al jugador argentino, otros señalan a Bartomeu, pero la verdad es que en ese matrimonio que está llegando a su fin, como en la mayoría de los casos, las responsabilidades son compartidas.

Mientras el talento del delantero crecía como la espuma, su peso en el vestuario se fue haciendo más fuerte y desde el club se fue abonando el ego del futbolista, al punto de permitirle despreciar a otros jugadores que llegaron tras inversiones millonarias.

«No marques tanto y pásamela»

Alexis Sánchez llegó al FC Barcelona en la temporada 2011/12, llegaba del Udinese con el distintivo de delantero estrella, tenía que adaptarse al juego de posesión del club, y fue en su tercera y última temporada cuando consiguió su mejor actuación: 21 goles y 13 asistencias en 54 partidos.

A pesar de que el club no ganó ningún título en aquella temporada 2012/13, Sánchez quedó como cuarto goleador de LaLiga, por detrás de Cristiano Ronaldo, Messi y Diego Costa.

Pero ser delantero en el FC Barcelona, desde que Messi fue elevado a nivel de ‘mega crack legendario’, nunca fue cosa fácil, algo que vivió muy de cerca el delantero chileno que llegó a sentir de cerca el desprecio de Messi.

«Con lo malo que eres, no sé cómo has podido costar tanto”, fueron las duras palabras que el argentino habría utilizado para dirigirse a su compañero según publicó El Confidencial, el astro de Rosario no se cortaba al momento de exigir el máximo protagonismo: «No marques tanto y pásamela», llegó a decirle.

«Fui sacrificado»

Zlatan Ibrahimovic llegó como substituto de Eto’o para la temporada 2009/10, pero terminó siendo otra leyenda de fútbol que salió por la puerta de atrás del Camp Nou. Aunque el sueco no tiene un carácter dócil, también fue víctima de Messi.

Aunque ahora defiende a su excompañero, cuando era delantero del PSG, Ibra aprovecho la previa de un duelo de Champions contra Barça para detallar, con frases muy crudas, cómo fue tratado por Leo, aunque en ese momento también lanzó algunos dardos a Guardiola.

«Empecé bien en Barcelona, pero luego Messi comenzó a hablar. Quería jugar de centro delantero, no de extremo, por lo que el sistema pasó de 4-3-3 a 4-5-1… Fui sacrificado y ya no tenía la libertad en el terreno de juego que necesitaba para tener éxito», expresó el actual jugador del Milan

En el libro ‘Misterio Messi’, de Sebastián Fest y Alexandre Juillard, se cuenta Messi puso contra la pared a Guardiola, tan solo le bastó un sms para quitarse de encima a Ibrahimovic: «Bueno, veo que ya no soy importante para el equipo, así que…», señala el texto, al año siguiente Ibra ya estaba fuera.

«Están celosos de mí pero no voy a abandonar»

Antoine Griezmann llegó al Barcelona con etiqueta de superestrella, adquirido por 120 millones de euros al Atlético de Madrid tras un drama de dos veranos. Pero para Messi no era el fichaje acertado.

El delantero francés, que llegó al Barça con el aval de ser campeón del mundo recibió todo el peso del poder del argentino. Al punto que tuvo que denunciar públicamente la crítica situación del vestuario, lo hizo a través de la revista France Fútbol en febrero de este 2020.

«Están celosos de mí (por ganar el Mundial)», «No van a poder conmigo, no voy a abandonar», «Es mejor reírse» fueron algunas frases del exjugador del Atlético de Madrid, que antes del estallido del COVID-19 afirmaba que su prioridad era «aguantar hasta la Eurocopa y mantener la forma física sin desesperarse».