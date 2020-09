Tarjeta roja al ex barcelonista Touré: vetado de un partido benéfico tras sugerir contratar a 19 prostitutas

El exjugador del Barcelona y el Manchester City, Touré Yaya, no participará este domingo 6 de septiembre en el partido Soccer Aid a favor de UNICEF tras haber intentado contratar al menos 19 prostitutas al hotel donde se encontraban sus compañeros.

Según algunos medios ingleses han reseñado, el marfileño compartió en un grupo de Whatsapp del ‘World XI’ un vídeo sexual en donde aparecía una mujer desnuda en el baño, y Touré aseguró que «podría conseguir 19 más como estas».

Este comentario hizo enfadar a varios de sus compañeros, que inmediatamente lo pusieron en conocimiento de la organización del partido benéfico e inmediatamente expulsaron al excentrocampista.

Posteriormente, Touré pidió disculpas, borró los mensajes y se salió del grupo de whatsapp, pero esto no ha sido suficiente.

“Me gustaría disculparme con los involucrados en Soccer Aid por una broma inapropiada que lamento profundamente. Fue pensada como una broma; sin embargo, carecí de una consideración profunda de los sentimientos de todos los demás participantes. Dicho esto, eliminé los chistes en minutos e inmediatamente me disculpé con todos”, comenzó su descargo en Twitter.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.

Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw

— Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020