MisterChip sopapea a Messi por amenazar a los periodistas y además le mete un zasca con un vídeo revelador

Lionel Messi finalmente habló. El pasado viernes por la tarde el jugador argentino explicó las razones por las cuales decidió quedarse en el FC Barcelona.

En la entrevista concedida a Goal TV se pudo conocer la versión del jugador, con esto se puso fin a la telenovela. Pero no todo quedó en el «me quedo en el club de mi vida». El Messi más rebelde que se ha visto nunca dejó atrás la diplomacia y cargó contra el nefasto Bartomeu.

Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, analizó estas declaraciones en un vídeo que publicó en su canal de YouTube este 6 de septiembre de 2020.

«Miren la sonrisilla esa que pone», dijo Alexis para describir el rostro de Messi cuando habló de «la gente o del periodismo que sacó cosas que no merecía», lo que según dijo el propio argentino, le permitió reconocer a las personas «muy falsas.. que tenía consideradas de otra manera».

En ese momento, Alexis explicó su punto de vista acerca de la amenaza de Messi contra quienes le criticaron por su intento de fuga del FC Barcelona.

«Bueno que ha tomado nota, que ha apuntado, aquí los me que apoyan y aquí los que han sido críticos , a estos les trataremos mejor y a estos ni bola», dijo el comentarista del programa Radioestadio de OndaCero.

Posteriormente, el también analista de la cadena norteamericana ESPN, enumeró las razones por las cuales ha sido tan criticado Messi y que desde su punto de vista está plenamente justificado.

Y posteriormente habló respecto de esa lista de buenos y malos de la que habló el ganador de seis balones de oro. «Hay gente que piensa que Messi con este tema ha tenido cierto tono de deslealtad y ya está, se dice y no pasa nada, pero bueno él ha tomado nota, ha puesto en la lista a este sí y a este no».

«Yo entiendo que haya compañeros que piensen unas cosas y no las puedan soltar, quizás yo en su situación haría lo mismo, se tienen que encontrar a Messi en las zonas mixtas, tienen que intentar tener un diálogo fluido con él, sacar alguna noticia, una confesión y bueno, viendo como se comporta no pueden decir lo que realmente estén pensando, pero hay otros que no vivimos de eso y más o menos podemos opinar libremente y Messi debería aceptarlo«.