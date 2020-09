Callan a Pipi Estrada a gritos en El Chiringuito por acusar a Hazard de alcohólico

Para algunos, el trato que recibe Pipi Estrada en El Chiringuito está más que justificado. Pero lo de este miércoles 9 de septiembre de 2020 fue un poco más allá.

Se estaba abordando por enésima vez el ‘caso Messi’, y la reunión entre el padre del argentino y Josep Bartomeu.

Pipi afirmaba que la reunión se dio en un ambiente hostil –contrariando lo que días antes dijo Pedrerol–, cuando se interrumpió a sí mismo para decir que no pretendía meterse en «ningún fregao», en ese momento lo atajó Juanfe Sanz, que está ejerciendo el rol de presentador.

Le pidió que no se metiera en problemas, y lo remató Kim Domenech: «Ya te has metido en unos cuantos fregaos», y saltaron las risas.

«Si yo digo que no me meto en ningún fregao, Juanfe, no me meto en ningún que ya tengo unos añitos en esto… escúchame Kim, cuando uno esta vivo pueden ocurrir cosas, buenas y regulares», dijo Pipi un tanto alterado.