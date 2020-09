Los dos nuevos récords de Cristiano Ronaldo: máximo goleador europeo y el comentario más egocéntrico

Cristiano Ronaldo sigue rompiendo todas las estadísticas. A sus 35 años cada encuentro que disputa con Portugal se convierte en una nueva hazaña.

Este martes 9 de septiembre de 2020, durante la victoria del combinado luso ante Suecia en la UEFA Nations League, CR7 superó la barrera de los 100 goles, algo que ningún jugador europeo había conseguido, y las anotaciones fueron un par de joyas.

El primer grito llegaría de tiro libre, al cierre de la primera mitad, un afinado disparo se metió por toda la escuadra. En el segundo tanto Cristiano logró superar a Olsen con una especie de vaselina, pero desde fuera de área, la mezcla perfecta de magia y potencia.

Ahora, el ex del Real Madrid se encuentra a solo ocho agoles del israelí Ali Daei (109 en 148 encuentros), que es el máximo goleador de la historia de las selecciones.

«Son dos goles importantes los que he conseguido, es una marca que buscaba. Estoy muy contento, en primer lugar porque el equipo ha ganado y por alcanzar los 101, con dos goles enormes», declaró Ronaldo a la televisión pública portuguesa.

Además habló de los ocho goles que le faltan para alcanzar a Ali Daei y sin cortarse, afirmó: «El récord…. Paso a paso, no es una obsesión, pero creo que los récords llegan de una manera natural». Una frase similar a la que pronunció cuando alcanzó los récords individuales con la Juventus en la Champions League.

Plus de buts en sélection :

Cristiano recordó que fue ante Suecia, en 2013, cuando igualó el récord de goles en la selección portuguesa de Pauleta (47), en aquella oportunidad era la vuelta de la repesca para el Mundial 2014, cuando humilló a Zlatan con un triplete para clasificar a su equipo.

Lo que sorprendió a muchos fue una parte de su comentario final, Ronaldo se refirió a los efectos del COVID-19 en el fútbol y lo mal que le sienta jugar a puerta cerrada:

«La salud es lo primero, pero es triste jugar sin aficionados, es como ir al circo sin payasos o a un jardín sin flores. Personalmente cuando juego fuera me gusta mucho que me silben, me motiva», desveló.