Mourinho atiza a Messi, Guardiola y al City en una sola frase

La intentona de Leo Messi contra Bartomeu y el FC Barcelona sigue dando de qué hablar. Muchas opiniones se escucharon pero faltaba una muy importante, Josep Mourinho.

El exentrenador de Real Madrid fue interrogado por la publicación JOE y habló del documental ‘All or Nothing: Tottenham hotspur’, que está emitiendo Amazon Prime sobre la última temporada del club inglés:

«Si me preguntas si lo he disfrutado, la respuesta es no. Prefiero privacidad y que nuestra casa esté cerrada a gente que no pertenece a nuestra casa, pero a la que gente que ama el fútbol y el deporte le gustará porque te muestra la realidad de un club de fútbol. La mayoría de las cámaras están escondidas: en las oficinas, en las salas de reuniones, en el campo de entrenamiento. El único momento en el que vemos las cámaras es mientras viajamos o cuando vamos a partidos fuera de casa»

Precisamente de ese documental salió una conversación que tuvo Mou con el delantero Delle Ali, que ha generado reacciones muy positivas.

«Quizá dentro de ti me digas que me vaya a la mierda, pero tengo que decirte exactamente lo que pienso. Desde el principio, no tenía dudas de tu potencial. Te vi hacer partidos increíbles y cosas increíbles, pero siempre he notado que tienes altibajos. Hay una gran diferencia de un jugador que mantiene la consistencia y un jugador que tiene momentos y eso es lo que marca la diferencia entre un jugador top, top y un jugador con un gran potencial. Es algo que no tienes que compartir conmigo, sino que es algo para que te analices a ti mismo y te des cuenta por qué tu carrera ha estado bien… OK, del MK Dons al equipo nacional. ¡Bang! Llegas a la cima y luego… Por qué tienes esos altibajos en tu carrera. Yo no lo sé. No sé si es por tu estilo de vida, si en un periodo eres un magnífico profesional y en otro eres un fiestero… No lo sé, no tengo ni idea. Sólo lo sabes tú Yo tengo 56 años ahora y ayer… ¡ayer! tenía 20. El tiempo vuela. Y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar».

No es mí DT favorito, pero lo que le dice Mourinho Delle Ali es 100% verdad, en los partidos importantes se borra siempre: pic.twitter.com/s6hPYHdTpN — Último Recurso (@Ivael_Tercer0) September 9, 2020

Messi, Guardiola y el Manchester City

Mou también fue preguntado por esa salida de Messi que quedó en al aire, y no fue necesario que se extendiera como lo hizo con su jugador, le bastó con una sola frase:

«En el Tottenham respetamos el Fair Play Financiero. Sólo puede ir a un equipo que no lo respete, así que seguro que no es el Tottenham», espetó el portugués, a pesar de que Guardiola siempre ha defendido los fichajes millonarios de su club, pero quizás también dejando sobre la mesa la futura salida del delantero del Barça.