La millonada que pagará el Real Madrid del salario de Bale para verle triunfar con Mourinho

«Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe», dijo Jose Mourinho en rueda de prensa el miércoles.

En cuanto al fichaje Mou jugó con prudencia al lanzar un «no hablo de jugadores que son de otros equipos«. Pero a pesar de ello, la llegada de Gareth Bale al Tottenham está por concretarse.

🚨 BARNETT, agente de GARETH BALE: "Hay un largo camino por recorrer en algunos temas, pero sin duda, Gareth está más cerca de irse del Madrid que en cualquier otro momento de los últimos siete años". pic.twitter.com/Vjjnhe0XsH — Madrid Sports (@MadridSports_) September 16, 2020

El talento del jugador galés está más que demostrado, y aunque ningún entrenador de los que pasaron por el Real Madrid lograron sacar de él todo su potencial para convertirlo en la superestrella que apuntaba a ser.

Yo me quedo con este gol de Gareth Bale en su etapa con el Madrid. Final de la Copa del Rey. Épico. pic.twitter.com/t8lh2ZvZNs — Adri. (@RMDadri7) September 16, 2020

Todavía recuerdo esa carrera en Mestalla, la final de Lisboa, el gol en semifinales que nos llevó a la final de Milán, ese golazo de chilena en la final de Kiev… Gareth Bale has estado presente en los últimos momentos más decisivos del Real Madrid. 🤍 pic.twitter.com/TqL8jEu0Cz — María Gayá (@MariaGaya7) September 17, 2020

Sin embargo, lo peor llegaría con Zidane, la mala relación entre ambos se hizo pública durante los últimos encuentros de La Liga 2019/20, en los que Bale hizo manifestaciones públicas de aburrimiento al no ser tomado en cuenta.

Aunque no hay nada oficial aún, Sky Sports ya ha desvelado las cifras del traspaso, que será una cesión de un año.

El Tottenham desembolsará alrededor de 22 millones de euros, por concepto de cesión y parte del salario del galés, mientras que el conjunto blanco pagaría ocho millones de euros, todo por alejar a Bale del banquillo, aunque sea por un año.

Tras gloriosas jugadas al lado de Cristiano Ronaldo y Benzema en uno de los tridentes más exitosos en la historia del Madrid, Bale llegará al club de Mou a meter miedo en la Premier, al lado de Dele Alli y Harry Kane… y para rajar de Zizou, podría contar con Reguilón.