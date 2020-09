El ‘bombazo’ de Fernando Torres a Simeone en su documental: “No sé si fue personal o profesional”

Dos leyendas del Atlético de Madrid han dividido a la afición, por razones desconocidas parece que siempre hay que elegir entre el jugador y el entrenador.

Ambos son insignias eternas del club, pero un documental ha generado una inmensa cantidad de mensajes entre la hinchada atlética para tomar partido en el asunto.

Fernando Torres brilló como rojiblanco desde su debut en 2001 hasta la temporada 2006/07 cuando se marchó al Liverpool después vivió aventuras en el Chelsea y el Milan. Pero en 2014 regresó al club que lo vio nacer para reencontrarse con su afición.

Allí se encontró también con Diego Pablo Simeone, entrenador del elenco, quien además había sido su compañero en el pasado.

Sobre esta experiencia habló en el documental ‘Fernando Torres: El Último Símbolo’, que se estrena el 18 de septiembre en la plataforma de Amazon, Prime Video.

Según la experiencia de Torres, aquellas campañas bajo las órdenes del Cholo estuvieron lejos de ser lo que esperaba. «Podía aceptar la realidad de que tal vez no estaba en condiciones de ser titular en los 40 partidos de la temporada, pero nunca pude entender cómo ni siquiera me tendría sentado en el banco para los partidos«.

La realidad es que el DT argentino apenas lo tenía en cuenta y en más de una ocasión lo dejó fuera de la convocatoria.

«Lo que sentí fue una gran responsabilidad para con la afición. Nunca le pedí a Simeone ningún tipo de explicación porque sé cómo es. No sé si fue algo personal o profesional o un poco de ambos. Entiendo que puede ser complicado para un entrenador gestionar el regreso de un jugador como yo. Pero en algún momento todo llegó a un punto crítico. Simplemente explotó».

En la temporada 2015/16 jugó 44 partidos, pocos de titular, por lo que tras la derrota del equipo ante el Real Madrid en la final de la Champions, su asesor personal le propuso marcharse.

«Le pregunté por qué no nos vamos? No quiero verte sufrir más y me dijo: ‘No hay forma de que me vaya ahora’”, recordó Antonio Sanz.