‘Sablazo’ del Chelsea a Kepa: un periodista destapa la primicia segundos después de su tremendo error

El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, se sinceró: «Fue un error claro y Kepa lo acepta», así lo expresó en declaraciones a la cadena Sky Sports tras el partido Chelsea-Liverpool que terminó 0-2 este domingo 20 de septiembre de 20.

A lo que también añadió que su trabajo como técnico «es dar confianza a Kepa», que fue superado por Sadio Mané en dos oportunidades.

Sin embargo, en pleno desarrollo del partido, de hecho apenas segundos después de que Kepa Arrizabalaga cometiera un increíble fallo que se tradujo en el segundo gol de sus rivales, un periodista filtraba la poca confianza de los ‘blues’ en el portero español.

«Edouard Mendy al Chelsea está al 100% y también firmó. El anuncio será la semana que viene», dijo en su cuenta de Twitter el periodista Fabrizio Romano, quien se ha convertido en una celebridad en el anuncio de fichajes de los clubes europeos en su cuenta de Twitter.

El portero Edouard Mendy viene a pelear de tú a tú con el ex del Athletic, y según van las cosas, no la tendrá muy difícil para hacerse con la titularidad bajo los tres palos.

Edouard Mendy to Chelsea is 100% done and also signed. The announcement will be on next week. 🔵🤝 #CFC #Chelsea

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020