Tebas, sobre la reelección de Luis Rubiales a la RFEF: «Todo el mundo sabe mi opinión»

Luis Rubiales será, por otros cuatro años, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), garantizándose la silla durante el periodo 2020-2024.

Así quedó plasmado en la Asamblea General del organismo, celebrada este lunes 21 de septiembre de 2020 en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Como único candidato proclamado por la Comisión Electoral el pasado 4 de septiembre, ha contado con 95 votos a favor, por 10 en blanco, de los 140 representantes llamados a formar la Asamblea.

De esta manera, Rubiales (Las Palmas, 1977) iniciará su segundo mandato, el primero completo, al frente del organismo federativo.

El proceso electoral quedó enturbiado por las declaraciones de quien sería la otra alternativa al cargo, Iker Casillas, que retiró su candidatura y denunció que no se daba «un proceso electoral justo, transparente ni verdaderamente participativo».

Tras la elección de Rubiales, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha preferido no hacer comentarios al respecto, pero soltó una frase: «No voy a enturbiar. Todo el mundo sabe mi opinión y no voy a repetirla para que dentro de un rato sea un titular. No voy a contribuir a ese juego», expresó.

Liga los lunes y viernes

Tebas también afirmó que «seguro que se acabará viendo LaLiga los lunes y viernes» de esta temporada, a pesar de que en las primeras jornadas no han contado con permiso de los tribunales para competir esos días, ya que considera que es «la mejor manera de explotar los derechos audiovisuales sin perjudicar a los aficionados».