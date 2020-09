Luis Suárez rompe a llorar en su despedida pero no se va sin meterle un zasca a Bartomeu

La salida de Luis Suárez del FC Barcelona es algo que estaba cantado, el uruguayo habló con franqueza en su despedida, al punto que no pudo contener las lágrimas cuando apenas comenzó a hablar.

Se me metió la despedida de Luis Súarez en el ojo 🥺@FCBarcelona_es. pic.twitter.com/ac1KZtKgmq — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2020

El tercer mayor goleador en la historia del club dijo estar «eternamente agradecido», y recordó la situación de su llegada: «Confiaron en mi sabiendo en las condiciones que venía tras el error que cometí», en referencia al altercado del mordisco a Chiellini.

Suárez confesó que ya sabía de su partida y dejó claro que esto ha sido por decisión del entrenador Ronald Koeman, «el entrenador no contaba conmigo», expresó en acto este 24 de septiembre de 2020.

«Por más que tengas contrato, a veces uno necesita cambios, o el club. En este caso, es que el entrenador no contaba conmigo. Pero me voy con la sensación de que he cumplido con las expectativas, ser tercer máximo goleador no es fácil. Me voy contento por dejar una linda marca», aseguró.

Dejó claro que nadie tiene nada de que lamentarse tras su rendimiento, por ello, cuando un periodista le preguntó si había algo que se tuviese que reprochar, respondió: «¿A mí o a…?» y sonrío, un zasca en toda regla a la directiva y al propio Bartomeu.

«Puedo hacer mucha autocrítica. Nos pasó una vez, dos, tres, cuatro. Tenemos que aprender. Somos profesionales para ir aprendiendo de eso. Bueno, yo no me puedo reprochar nada. Todos saben que he jugado con molestias, con lesiones y eso lo valoro. Yo me voy orgulloso de entrar en la historia del club e irme de la forma que me voy».

«Me siento capacitado para seguir compitiendo en LaLiga y tengo muchas ganas. Más tras el año que vivimos, y con mi lesión. Me voy de la forma que me voy, a seguir compitiendo, con nueva ilusión y objetivos y ganas de demostrar que podía seguir compitiendo, no será en el Barça sino en otro club», apuntó.

Sobre su relación de amistad con Leo Messi, apuntó que no cree que su amistad se vea afectada cuando se vean en el campo como rivales directos, «No va a cambiar nuestra relación, no se van a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos como rivales en partidos complicados como son los Barça-Atlético», afirmó.

Cuando le preguntaron por la separación y del responsable de tal decisión Suárez fue contundente.

«Estoy contigo que fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas que uno pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas que no son verdad. A veces a uno le indigna eso, pero hay que intentar estar alejado. Cuando uno llega al Barcelona, dicen cuidado con Leo, los delanteros… Y resulta que ahora a Leo le hace mal el delantero. Somos conscientes de que intentamos hacer lo mejor.