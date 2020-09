La pregunta más picante que se atrevió a responder Di María sobre Messi y Cristiano Ronaldo

El argentino Ángel Di María no se separa de las polémicas últimamente, hace unos días escupió a un jugador del Marsella en el clásico francés, por lo cual fue suspendido cuatro partidos, y recientemente por las fuertes declaraciones tras no ser convocado por la selección.

«Si es por recambio generacional entonces tampoco debería estar Messi, el Kun u Otamendi. No encuentro explicación, me rompo el ojete en el PSG para estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar», se lamentó Di María.