La sentida reflexión de Alberto Cifuentes: desvela por qué su debut en Primera División llega a los 41 años

LaLiga ha sido noticia en el inicio de esta temporada 2020/21 por muchas cosas, una de ellas es el debut de Alberto Cifuentes, el portero de 41 años que se estrena en Primera División con el Cádiz.

El jugador ha concedido un sinfín de entrevistas, desde la BBC hasta El Mundo, para explicar la razón de la particular situación de su debut.

😍 ¡Qué felices nos hace verte hacer HISTORIA defendiendo nuestro escudo! 🧤 @AlberCifu79, el debutante más veterano de la historia de @LaLiga con 41 años, 3 meses y 19 días de edad. ¡ENORME! 👏https://t.co/sYvit8uih3 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 20, 2020

«Ahora estoy viviendo una época con muchísimas inquietudes. Me inquieta la mejora, entiendo mejor el juego, juegas más con la cabeza que con otra cosa… Y fíjese, yo me encuentro feliz e ilusionado por mejorar. Porque querer hacerlo mejor es independiente a la edad», explicó el portero a El Mundo.

Pero este 24 de septiembre de 2020 Cifuentes reflexionó acerca de su carrera futbolística en la entrevista concedida a El Transistor, y explicó a José Ramón de la Morena por qué no debutó antes.

«Son circunstancias de la vida, no he debutado a los 17 por talento, entonces he debutado a los 41 por trabajo, lo que tenía que haber hecho con 20 era trabajar como lo estoy haciendo ahora, ¿más? no, mejor», se sinceró con un mensaje que debería llegará a todos los jóvenes que pretenden construir una carrera, ya sea en el deporte profesional o en cualquier otra profesión.

«Tenía que trabajar mucho mejor, tener una vida más ordenada, dejar de poner excusas, centrarme en lo que tenía que centrarme y agarrar alguna oportunidad que seguro que he tenido en el camino… Me hubiera gustado debutar mucho antes, este es el fútbol que de verdad se disfruta, cuando estás en la élite».

El pasado fin de semana el Cádiz se alzó con la victoria ante el Osasuna (0-2), fue así como se selló el debut perfecto de Alberto Cifuentes, a los casi 42 años, y él lo celebró: «No sólo debutando, sino ganando, y además dejando la portería a cero. Esto es lo que me he encontrado».