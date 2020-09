Pjanic desvela el comentario que le hizo Cristiano Ronaldo al enterarse de su traspaso al Barcelona

Había jugado con Totti, Buffon y Cristiano, con ese currículum llegó Miralem Pjanic al FC Barcelona, donde por cosas del destino se encontró con Messi.

El bosnio que ha destacado en la élite del fútbol mundial por su juego exquisito concedió una entrevista para Mundo Deportivo en la que desveló las palabras que le dijo Cristiano Ronaldo cuando se enteró que se marchaba al Barça.

A 'finished' Pjanic last season was doing this just start him instead of Busquets and Ansu, Dembele Trincao will run riot pic.twitter.com/RCXhenbMIE

