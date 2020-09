Piqué sopapea a Juanma Rodríguez (El Chiringuito) en Twitter y lo bautiza como «Gárgamel»

Pocos personajes dividen tanto al madridismo como lo hace Iker Casillas y Josep Mourinho, cuando salen mencionados en la misma frase comienzan las discusiones.

Es lo que sucedió cuando le preguntaron al exmeta del Real Madrid por su antiguo entrenador en el encuentro anual de la Fundación TELMEX Telcel en México. «¿Qué diferencia hubo entre tu suplencia con Del Bosque y la que sufriste con Mourinho?», ante esto el Casillas respondió:

«Las dos situaciones fueron diferentes. Una estaba justificada a nivel deportivo y la otra era más a nivel personal… Fuimos dos personas que se llevaron bien durante año y medio y al siguiente tuvimos discrepancias, pero eran normales entre el capitán del equipo y el entrenador. No quiere decir que tú seas más que el entrenador, pero al final vas a chocar porque tienes que hablar con él prácticamente todos los días y la relación se va desgastando», explicó Casillas.

Sin embargo, después recordaba que a día de hoy tiene una buena relación con el entrenador portugués y hacía autocrítica señalando que ambos se habían equivocado y también aprendido del asunto, «no me gustan esas imágenes y creo que para ambos no fue bueno».

Pero parece que esto no le gustó al periodista de El Chiringuito, Juanma Rodríguez, quien saltó en Twiter contra el portero español:

«Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou»

Como era de esperarse, esto no le gustó a Casillas, quien le respondió con aparente total tranquilidad, pero con cierto tono de menosprecio: «Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida«.

«Me presento: soy Juanma Rodríguez, periodista deportivo desde hace 33 años y madridista desde hace 57», recordaba el también periodista de EsRadio, quien insistió en hablar de Mou.

Lo que no esperaba Juanma era la aparición del insospechado Gerard Piqué, que respondería, pero a la pregunta planteada por Iker.