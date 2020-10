El repaso de Figo a Rufián: «He pagado más a Hacienda durmiendo que tú despierto toda tu vida»

Lo que comenzó muy mal para Gabriel Rufián ha terminado peor, el exfutbolista Luis Figo le ha dado un repaso épico y por partida doble.

El ex del Real Madrid respondió a los ataques del separatista contra el Rey Felipe VI desde el Congreso de los Diputados.

«Una cosa muy gráfica: VOX tiene aquí 52 diputados, pero en realidad tiene 53 porque tiene uno en La Zarzuela. He aquí lo dramático. Y señores de la extrema derecha, tienen razón: a Felipe VI le votó un español, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él», afirmó el diputado de ERC en el Congreso el 30 de septiembre de 2020.

Con el beneplácito de la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, Rufián siguió en su ataque a la Monarquía. Mientras que desde el PSOE se hacen la vista gorda y se excusan con el respeto a la libertad de expresión, pero que solo conceden a sus aliados extremistas.

Ante esto, Figo acudió a su cuenta de Twitter y dejó un primer varapalo a Rufián: «¿Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Y además lo que cuesta para todos los españoles!!! más productividad y respeto y menos crispación».

El mensaje del ex mediocampista hizo estallar las redes, al punto que Rufián no pudo contenerse y respondió al portugués al cual señaló con un tema de Hacienda. «Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luis», dijo el de Esquerra Republicana.

Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luís. https://t.co/jN8tcG22Q7 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 30, 2020

«Para ser político hay que estar un poco más informado»

Luis Figo, que no le pasa una al gobierno socialcomunista y a sus socios, volvió para dejar zanjado el asunto: «Para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más!! E pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida», escribió.

Caro @gabrielrufian para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más!! E pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida 😉 https://t.co/kNTFsNeCbm — Luís Figo (@LuisFigo) October 1, 2020

La verdad es que Figo no ha parado de meter goles al actual Gobierno, hace pocos días celebró las más de 53.000 banderas de España que fueron puestas en Madrid para conmemorar a los fallecidos por el COVID-19. «Bonito homenaje», escribió.

También se pronunció en contra de la condecoración a Fernando Simón, y más recientemente unió fuerzas con Ivan Campo para ‘crucificar’ a Monedero cuando el podemita fue visto comiendo en el Numa Pompilio, un restaurante lujoso del barrio de Salamanca, después de supuestamente protestar en Vallecas.