Oficial: Sergiño Dest ficha por el FC Barcelona a cambio de 21 millones de euros

Ronald Koeman lo ha conseguido, el lateral estadounidense Sergiño Dest ya es jugador del FC Barcelona.

El joven de 19 años llega para quedarse durante las próximas cinco temporadas, tras el acuerdo de traspaso alcanzado por el club blaugrana con el Ajax de Amsterdam.

El acuerdo llega a cambio de de 21 millones de euros fijos y 5 millones en variables.

Dest firmará contrato con el club blaugrana para las próximas cinco temporadas, hasta el final de la campaña 2024/25, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

«Yo siempre persigo mis sueños, y he luchado por esto. Por vestir esta camiseta. Ahora el sueño se ha hecho realidad. Visca el Barça«, aseguró en sus primeras declaraciones como culé.

Nacido en Almere (Países Bajos), hijo de padre estadounidense y madre neerlandesa, es ya a sus 19 años internacional absoluto con Estados Unidos tras disputar dos partidos amistosos y uno oficial, de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en el que fue titular.

Eligió jugar para Estados Unidos pese a que Ronald Koeman, su nuevo entrenador y en el momento de la decisión del lateral seleccionador neerlandés, intentó hacerle jugar con la ‘Oranje’. Ahora sí estará a las órdenes de Koeman, principal valedor de su fichaje.

