«Guardiola va de fracaso en fracaso»: El tenso momento entre los comentaristas de Movistar en el sorteo de la Champions

Tremenda fue la sorpresa que se llevaron los fanáticos del fútbol el pasado 1 de octubre de 2020, durante la transmisión del sorteo de la Champions League los comentaristas de Movistar+ vivieron un tenso momento, algo impropio para esta cadena.

Cuando se hablaba de la bendita suerte del Manchester City, por estar en el Grupo C, con el Oporto, Olympiacos y Olympique de Marsella, la presentadora Susana Aguasch reflexionó sobre la carrera de Guardiola en su etapa post FC Barcelona.

«Mucha flor pero no gana nunca la Champions, va de fracaso en fracaso», sentenció la periodista. Algo que no le pareció justo a Jorge Valdano.

«No confundirás a Guardiola con un perdedor a estas alturas… Tiene 25 títulos ¿Qué más quieres que gane Guardiola?», dijo el exjugador del Real Madrid, posteriormente ambos entraron al calor de la discusión, aunque con disimuladas risas.

Valdano: Yo no le llamo fracaso a eso, vamos, si no fracasan 25 cada temporada.

Aguasch: Bueno, te dan mucho dinero, muchos jugadores cada año para conseguirlo.

Valdano: Juega contra pobres, sí (risas).

Aguasch: Unos se atreven a decirlo y otros no. Yo no sé por qué no se atreve la gente a decirlo ‘oye te dan un buen equipo en el Múnich, te dan un buen equipo en el Manchester City y acabas palmando dos eliminatorias antes de la final.

Valdano: Pero si tiene 25 títulos, ¿qué más quiere que gane Guardiola?

Aguasch: Es lo que se le pide, la Champions digo.

Valdano: Ah bueno, la Champions se la pedimos a todos, por eso esta es una Champions donde fracasan al final diez y es más, hay gente que gana la liga y los terminan echando porque no ganan la Champions.