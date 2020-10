Así juega Lucas Torreira, el «perro de presa» elegido por Simeone para sustituir a Thomas

Hace pocas horas se confirmó la partida de Thomas Partey al Arsenal.

Los ‘gunners’ depositaron la cláusula de 50 millones de euros y nada que hacer, era un movimiento que ya venía sonando y Simeone se aseguró de obtener un jugador que de entrada pudiera realizar un buen trabajo en el centro del campo.

Por ello, además de los 50 ‘kilos’, el Arsenal también aceptó ceder a Lucas Torreira, un jugador joven (24 años) que ya había interesado al ‘Cholo’ en el verano del 2018.

El internacional con Uruguay despuntó con la Sampdoria antes de llegar al club londinense, ya ha demostrado que tiene un gran valor en el medio del campo: tiene una gran capacidad de destrucción de juego de los contrarios, calidad en el toque, regate y desmarque, además de sus excelentes condiciones físicas.

Aunque no es un portento físico, su estatura es de 1,68 -esto le resta en sus posibilidades en balones aéreos-, el despliegue técnico del jugador le permite moverse en defensa, entre los centrales, y en ataque haciendo llegar el balón a los jugadores ofensivos, dar asistencias e incluso sacudir las redes.

— Chirag Salian (@ChiragSalian14) October 2, 2020