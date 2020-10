Cristóbal Soria la lía al asegurar que hay madridistas en el plató de ‘El Chiringuito’ que no quieren que Ramos gane el Balón de Oro

Los que creían haberlo visto todo el El Chiringuito, se llevaron una gran sorpresa por la tremendo lío que armó Cristóbal Soria.

La pelea llegaba producto del premio que otorgará France Football este año, al mejor once de la historiaal que ya está nominado Sergio Ramos, entre otros junto a Beckenbauer, Desailly, Koeman. Pero solo un central será elegido para formar parte del Balón de Oro Dream Team.

El exdelegado del Sevilla FC se llevó las manos a la cabeza en el programa de este 7 de octubre de 2020, todo por una expresión del madridista que puso en duda la grandeza histórica de Ramos.

«Pienso que hay mucha parte del madridismo que siguen sin comprarles los éxitos a Sergio Ramos, y en este plató hay uno… si le preguntas a Edu Aguirre el dice ‘es que como es el único que he visto jugar, sí'», comenzó criticando Soria, para después estallar.

Edu Aguirre, aunque se defendió, cayó en el juego de Soria y posteriormente quedó peor al afirmar que es imposible que Sergio Ramos reciba un Balón de Oro individual.

«Había olvidado que tú, antimadridista confeso das los carnets de madridista, ¿estamos de broma, verdad?», dijo Aguirre, pero después señaló que «el Balón de Oro, Sergio Ramos, nunca lo va a ganar porque no es delantero ni hace goles como un delantero», aunque Fabio Cannavaro y Luka Modric demostraron que esa teoría no es del todo cierta.

«No puedo comparar, los número están ahí, Beckenbauer tiene dos Balones de Oro, yo no lo he visto jugar, Sergio Ramos es de los mejores que he visto de la historia, madridista, capitán y siempre en mi equipo, pero no puedo decir que merece el premio», expresó enfáticamente el periodista.