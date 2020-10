Error garrafal de Busquets: intenta defender al Barça por la crisis pero termina hundiendo a sus compañeros

Defensas como la de Sergio Busquets, mejor no tenerlas, y no hablamos precisamente de fútbol.

El centrocampista habló sobre la actual situación del FC Barcelona y de la tan comentada situación del club.

El jugador estuvo ante los micrófonos por el partido de este martes de España frente a Ucrania, por la UEFA Europa League, y la sorpresa para los medios ha sido importante tomando en cuenta los titulares que ha dejado el catalán.

«El fútbol es así. Prácticamente se ha criticado a todos los compañeros que he tenido. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí, de ser el séptimo con más partidos, pero lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser.

«Las críticas constructivas, bienvenidas sean, y las que no, no me servirán, pero forman parte del fútbol y de los intereses que hay«, comenzó diciendo en referencia a la crisis que ha vivido el conjunto culé este 2020, que tuvo como punto máximo la derrota 2-8 frente al Bayern Múnich y posteriormente el burofax de Messi.

Posteriormente parece que se relajó demasiado, aceptó que el Barça no atraviesa su «mejor momento», que no es ningún secreto, pero soltó una frase demoledora.

«Una cosa es lo que pasa fuera del campo, no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a voy a poner ahora a detallar individualmente, porque podría estar 5 ó 6 horas«, expresó en lo que puede ser una fuerte autocrítica o el comentario más duro que han recibido sus compañeros.

«Dentro del campo, no fue nuestro mejor año y eso se nota a nivel individual y colectivamente. El fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente, individualmente tampoco. Ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor», se explayó con un análisis bien condimentado.

Tras el arribo de Ronald Koeman como entrenador, y con un parado táctico diferente (sin 8 y con Frenkie De Jong acompañando a Busquets en el eje de la cancha), Barcelona comenzó con buen pie la Liga de España, con dos victorias (ante Villarreal y Celta) y un empate (contra Sevilla). Sin embargo, los problemas continúan latentes.

El cuestionado presidente Josep María Bartomeu enfrenta una moción de censura que busca apartarlo del sillón, la dirigencia no consiguió cerrar los refuerzos que solicitó el director técnico neerlandés (el defensor Eric García y delantero Memphis Depay) y los coletazos de la reducción del plantel persisten, a partir de las declaraciones de Luis Suárez.

Busquets, con 29 títulos con el Barcelona es, junto con Piqué, Messi y Sergi Roberto, parte del grupo de sobrevivientes de la mejor época, ahora sin Suárez y compañía buscan una nueva oportunidad en medio de la crisis.