El FC Barcelona aclara que el préstamo que pidió no es para pagar las nóminas

Las situación económica del FC Barcelona ha desatado todo tipo de rumores, lo grave del contexto actual es que tenga que salir alguna autoridad para desmentirlos.

En esta oportunidad ha sido Jordi Moix, vicepresidente económico del club, quien salió al paso para desmentir que el Barça necesite una «financiación especial» para hacer frente a las nóminas.

En este sentido, señaló que el préstamo obtenido por parte del banco de inversiones Goldman Sachs no puede ser utilizado en pagar los salarios.

«El préstamo de Goldman Sachs no es para pagar salarios. Rotundamente, no. La financiación de las inversiones del Espai Barça la hemos trabajado para destinarlas a las inversiones del Espai Barça y no se puede destinar a otra cosa que no sea esta», aseguró categóricamente Moix.

Fue el economista Marc Ciria (Barcelona, 1979), quien había afirmado que dicho empréstito, obtenido para financiar el ‘Espacio Barça’ (una reforma de diferentes espacios de unos 40.000 metros cuadrados con un coste aproximado de 600 millones de euros) en realidad tiene como objetivo pagar los salarios de los jugadores a corto plazo.

Un préstamo «no firmado»

Moix Aclaró que se trata de «un préstamo que está acordado», pero «no firmado», ya que está sujeto a la ratificación de la Asamblea General de Compromisarios o de la aprobación por medio de un referéndum que se había planteado inicialmente organizar la pasada primavera.

«Mientras no se haga así, no se puede disponer de esta estructura financiera. Por eso es imposible que se haya destinado a pagar a los jugadores, porque no está pensado para eso. No necesitamos una financiación especial para pagar las nóminas», argumentó.

Moix insistió en que el citado préstamo se ha estructurado para pagar una serie de inversiones en el Camp Nou y en el Palau Blaugrana, una parte de las cuales ya se han realizado con un préstamo puente de 90 millones de euros.

Aclaratorias sobre Goldman Sachs

Quiso aclarar que Goldman Sachs es «un banco de inversión en muchos ámbitos» y una parte de su división entra en el accionariado de compañías, pero también tiene otro departamento especializado en financiación de infraestructuras de instalaciones deportivas. «Ellos han hecho 44 operaciones de este tipo en los últimos 10-12 años», dijo.

Moix no entiende que haya dudas con la presencia de Goldman Sachs en una operación de este calibre. «Al contrario. Es un banco de inversión donde ellos estructuran la operación, disponen de activos por parte de sus inversionistas y la sindican entre 5 o 10 entidades que colaboran porque ese es su tipo de estructura«, aseguró.

Insistió en que la entidad azulgrana fue a buscar «una entidad que tuviera una especialización contrastada» en este tipo de operaciones y respetar el mandato del referéndum del 2014, en el sentido de que no se pusiera en riesgo el día a día del club ni tampoco su patrimonio.