Zidane saca pecho por Jovic: «Yo lo pedí, decir tonterías es complicado»

El Real Madrid se enfrentará al Cádiz este fin de semana, mientras son muchas las dudas que se plantean en cuanto al once titular, el tema principal en la rueda de prensa de este viernes 16 de octubre de 2020 ha sido Luka Jovic.

Tras las palabras de Borja Mayoral y del propio Jovic, Zinedine Zidane dio la cara ante los periodistas.

¿Cómo se motiva a Luka Jovic cuando es un jugador que se ha tenido que quedar sabiendo que su entrenador no le quería? preguntaba el periodista. Con una carcajada el entrenador del club blanco respondió.

«Es lo que estás diciendo tú, al final no es así. Jovic es un jugador del Madrid. Te contesto, A Jovic le he pedido yo, luego cada uno puede opinar, ahí no me voy a meter, pero también decir tonterías es complicado, pero es lo que hay. No es así, pero no pasa nada», expresó el francés.

🎥 Zidane sobre Jovic: "A Jovic le he pedido yo. Cada uno puede opinar. Decir tonterías es un poco… es complicado pero es lo que hay". Anoten la fecha para cuando vuelvan a preguntar por lo mismo. pic.twitter.com/mnpf76a8N9 — Real Madrid (@realmadridnote) October 16, 2020

«El club quería vender a Jovic»

La polémica comenzó con las palabras de Borja Mayoral en su presentación con la AS Roma. El delantero dejó a Zidane con el culo al aire , desvelando en rueda de prensa –y entre risas– las conversaciones internas que sostuvo con su ex entrenador.

«Cuando llegué a la pretemporada con el Real Madrid yo iba a salir del club rápido, pero luego tuve una reunión con Zidane que quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades», comenzó diciendo el ahora jugador del AS Roma.

Después soltó un comentario totalmente desafortunado, desvelando que el Madrid, a partir de sus palabras con Zizou, quería deshacerse de Luka Jovic.