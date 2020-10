Roberto Gómez, fulminado en redes por exigir la dimisión de Zidane: «¿Y a ti cuándo te cesan?»

La derrota del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk (2-3) ha dado la oportunidad a la jauría para lanzarse al cuello de Zinedine Zidane.

El partido inicial de la Champions League ha sido una vergüenza para todo el madridismo, pero el periodista Roberto Gómez ha apuntado desde el programa ‘Estudio Estadio’ de TVE a una drástica solución –si es que se le puede llamar así–, fulminar al entrenador. «Zidane es un problema y un grave problema para el Real Madrid», espetó.

«Ha llegado el momento de culpar a Zidane y también responsabilizar al presidente, Zidane no está preparado para hacer un equipo, es un buen alineador con estrellas que no tiene en este momento en la plantilla, pero ha demostrado que no sabe gestionar un equipo».