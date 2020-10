Los madridistas ‘estallan’ contra Benzemá por la ‘puñalada’ a Vinicius: «Luego que por qué no le llaman de Francia»

El Real Madrid logró salvarse de la catástrofe en la Champions, el empate conseguido a última hora contra el Borussia Monchengladbach (2-2) dejó cierto sabor a victoria.

Sin embargo, como no todo puede ser felicidad en el Madrid, el jugador más importante de la delantera, Karim Benzema, fue cazado por la televisión francesa mientras asestaba una nauseabunda puñalada a Vinicius.

🤬"JUEGA CONTRA NOSOTROS"🤬. ⚡️Presunta RAJADA de BENZEMA sobre VINICIUS en el túnel de vestuarios. 👀Lo vemos YA en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/WKDKcSOtM9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2020

Sin mencionarlo, el delantero francés le dice a su compatriota Mendy –en francés y delante del propio Vini Jr.: «Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él… Madre mía. Juega contra nosotros”.

Un futbolista de élite, del Real Madrid, orquestando una componenda para aislar a su compañero, que por cierto es un joven de 19 años.

Desde El Chiringuito apuntaban, «Me sabe fatal, esto es una carga contra un compañero bestial, pero te digo, llevaba tiempo que le hacía unos reproches en el campo que madre mía«, explicó Roncero.

Reacciones en las redes sociales

Los madridistas también se pronunciaron sobre este acto lamentable del delantero francés, y los mensajes más comentados hacen alusión a la paciencia que tuvo Cristiano Ronaldo con los constantes fallos de Benzema. «No aprendiste nada».

Recuerdo a Cristiano Ronaldo respaldando a Benzema y cediéndole goles para que mejorase anímicamente. Las imágenes de Benzema diciendo que no deben pasarle el balón a Vinícius no son muy buenas para el club y la imagen del jugador francés. — La pizarra de Mou (@PizarraMou) October 28, 2020

Las respuestas no paraban de llegar: «La dictadura de KARIM BENZEMA», «Ya quisiera tener la mitad de liderazgo y compañerismo que tenía Cristiano», «Luego que por qué no le llaman en Francia…si no hay compañerismo no hay nada», «Para no aprender no aprendió ni a marcar».

«Ni en mil vidas le llegaría a la suela del zapato en nada a Cristiano Ronaldo, ya sabemos el porque no va con Francia, le gusta hacer cosas «raras», pero sigue enchufado».

La cadena americana ESPN también se hizo eco del famoso vídeo, «Escandaloso» titularon y las reacciones fueron las mismas.