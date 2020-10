Barça y Juventus se ‘pelean’ en Twitter tras el partido de Champions

No fue posible ver un nuevo duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la Liga de Campeones, el mundo se quedó con las ganas.

El portugués se vio imposibilitado de participar en la duela de la Juventus contra FC Barcelona tras dar nuevamente positivo en las pruebas de COVID-19.

Sin embargo, tras la victoria del Barça (0-2), las redes sociales se calentaron por otra disputa, una que fue iniciada por el club catalán.

«Nos alegra que hayan podido ver al mejor de todos los tiempos en su campo, Juventus», escribió el club blaugrana en su cuenta oficial versión en inglés. Como detalle adicional utilizaron el emoji de la cabra (GOAT, greatest of all times) para referirse a Messi.

La respuesta de Vecchia Signora no se hizo esperar, posteando un mensaje con CR7 como protagonista oculto: «Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te llevamos el adecuado al Camp Nou», dando a entender que el verdadero «GOAT» es Cristiano Ronaldo.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

Rápidamente, ambos mensajes se viralizaron. Hasta este momento, más de 23 mil personas han replicado el mensaje blaugrana y 120 mil usuarios le dieron ‘like’. La contestación de la Juve ha acumulado 17 mil retuits y casi 60 mil me gusta.

Messi destacó durante el partido de Champions como una de las grandes figuras del partido, coronando su actuación con el tanto definitorio de penal. La revancha se desarrollará por la última jornada del grupo el martes 8 de diciembre en el Camp Nou.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖 — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

Aunque Cristiano Ronaldo y Leo Messi no tienen una especial amistad, han dejado claro que se llevan muy bien, como han demostrado en diferentes oportunidades.

Una de las más recordadas ocurrió en 2019 durante el sorteo de las llaves de la Champions League. Allí tuvieron un singular diálogo, donde el portugués le realizó una invitación: «Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro».