Los peores fallos de Benzema, el supuesto mentor que ahora ‘crucifica’ a Vinicius

La componenda organizada por Karim Benzema con su compatriota Mendy, contra un joven compañero de 20 años, muestra la falta de entereza del francés como compañero y mentor, pero sobre todo falta de memoria.

En Youtube abundan los vídeos con fallos escandalosos del 9 del Real Madrid, y los hay de todos los tipos y colores: En LaLiga, en Champions, en Copa, en derbis [ante el Atlético de Madrid], en clásicos [contra el Barça], en juegos con poca trascendencia.

Sin ir muy lejos, en 2018 los titulares destacaban un fallo «imperdonable» del delantero, un cabezazo contra el Barcelona que pudo haber cambiado aquel resultado, pero que finalmente terminó con un humillante 5-1. En el minuto 67, con el marcador 2-1 Karim fallaba solo en el área pequeña: mandó el balón por encima del larguero. Así, muchas.

Pocos jugadores han sobrevivido en Real Madrid con errores tan graves como los que ha coleccionado el delantero galo desde su llegada en el 2009. No en pocas oportunidades el propio Santiago Bernabéu en pleno le ha silbado, los madridistas en las redes y en distintos medios han pedido su salida.

Lo que nunca se vio fue a Cristiano Ronaldo, por mencionar alguno, cotilleando con otro compañeros pidiendo que no se la pasaran a Karim o rajando porque a cuenta de sus fallos CR7 cuenta con menos asistencias, sin embargo si se escuchó a Benzemá decir: «Hermano no juegues con él, que juega contra nosotros», sembrando el cotilleo estilo ‘Sálvame’ en el vestuario blanco.

Recientemente ha salido a la luz la respuesta de Mendy: «Cuando se arruga pierde su esencia», dice el lateral en imágenes publicadas por Gol.

La ‘puñalada’ del líder de la delantera del Real Madrid contrasta con la forma en que Vinicius ha contado las cosas:

«Siempre que jugamos juntos me dice que me relaje y me concentre. Recuerdo un derbi frente al Atlético, después de perder un balón que acabó en gol, me dijo que cambiásemos la posición unos minutos, que así tocaba menos el balón un rato y ganaba confianza para volver a centrarme en el partido. Y funcionó».