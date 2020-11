Desvelan la tremenda bronca que tuvo Messi con Setién: «Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta»

La conversación entre Quique Setién y Vicente Del Bosque volvió a encender la interminable polémica que rodea al FC Barcelona.

«Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado», llegó a afirmar Setién durante la entrevista que fue publicada por el diario El País.

Ahora han salido a la luz nuevos detalles del pésimo ambiente que existía en el vestuario blaugrana, donde el capitán y el entrenador llegaron a ser protagonistas de una bronca memorable.

El periodista Adrià Albets desveló en el programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER el conflicto que estalló tras el empate del Barça con el Celta de Vigo en Balaídos (2-2), un resultado que contribuyó para que el Real Madrid se hiciera con el campeonato en la recta final de LaLiga.

El DT mostró su gran enfado a los jugadores, y les recriminó la falta de actitud en los minutos finales, cuando Iago Aspas había sellado la igualdad en el cierre del encuentro.

Albets aseguró que Messi no pudo quedarse callado, y tuvo un enorme disgusto por el tono en el que se dirigió el técnico cántabro a sus compañeros. Fue allí cuando el capitán exigió respeto en el trato a los futbolistas, sobre todo tomando en cuenta el historial ganador de la plantilla.

Sin embargo, la respuesta de Quique Setién no fue menor y mostró los colmillos afilados al ‘intocable’ Leo Messi: «Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta».

Basado en los testigos que se encontraban en la zona de los camarines, el periodista relató que la reacción de La Pulga dejó en claro que el ciclo del DT había llegado a su fin. Con una sonrisa compasiva, Leo le devolvió la mirada y no le volvió a dirigir la palabra.

Setién había dejado claro en la entrevista publicada el pasado fin de semana que Messi detentaba el poder, y no tenía que hablar para ejercerlo.

«Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas (…) Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho, pero sí mira «, completó sobre La Pulga.

Las reveladoras afirmaciones que muestran lo sucedido en una de las etapas más lamentables y que vio su peor momento tras la derrota 2-8 en la Champions League frente al Bayern Múnich. A partir de allí se terminó de desmoronar todo.

Las declaraciones de Setién han generado también malestar, para algunos entendidos del mundo del futbol profesional no es positivo que se divulgue tal información, mucho menos siendo un caso tan reciente. Así lo manifestó Jorge Valdano en una entrevista a Onda Cero.

«Soy de la idea de que un entrenador es un altísimo directivo de una empresa, y lo que no dijo mientras estaba dentro de la empresa, no lo tiene que decir cuando está fuera. Esa es mi opinión. A mí me tocó ser un alto directivo de un gran club y cuando me fui me olvidé de todo, nunca volví a hablar de las personas a las que dirigí en su momento y mucho menos en un sentido crítico», comentó el exjugador.