El médico de Maradona desvela las razones de la hospitalización: «No es un tema de adicciones»

La salud de Diego Armando Maradona hizo saltar las alarmas, el actual técnico de Gimnasia y Esgrima fue ingresado en una clínica en la ciudad de La Plata, y su médico el doctor Leopoldo Luque hizo público el parte médico.

«Fue una semana medio complicada para él, con mucha presión. Notamos un bajón, principalmente anímico, que le afectó la alimentación«, aseguró Luque en diálogo con los medios.

«Decidimos venir a estudiarlo y ponerlo un poco mejor, lo hablé con él. La idea es dejarlo hasta optimizarlo. Está bien Diego, si quiere se para y se va. No es un cuadro grave ni de urgencia», explicó Luque que también descartó un cuadro de ACV.

El galeno también descartó que la decisión médica esté relacionada con el COVID-19 o con algún tipo de adicciones, explicó que un caso como el que han planteado algunos medios no lo habría llevado al centro médico en el que se encuentra internado Diego.

«Lo vi desganado, más enojado, a veces no me quería recibir. No había que esperar a que pase algo grave», afirmó el médico y contó: «Diego perdió peso porque venía entrenando y alimentándose bien«.

«Sé que él puede estar diez mil veces mejor. Traerlo acá ayuda, vamos a ver cuánto se queda. No está en una terapia intensiva. Mi idea es tenerlo al menos tres días y ajustar tratamientos que tenía previamente. No hay ninguna urgencia que se esconda ni nada de eso», agregó.

«Le dije que la idea era venir acá y me dijo ‘tengo que dirigir el domingo’. Le dije que venga conmigo y va ‘a estar para jugar'», cerró Luque.

El diario ‘Olé’, había informado previamente que Maradona llevaba unos días debilitado y con ciertos problemas de movilidad, por lo que se decidió que acudiese al centro para someterse a varios chequeos y ajustarle la medicación.

🔴 #Maradona "No entró con un cuadro de ACV" Dr. Leopoldo Luque, sobre la salud de Diego | "Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia". “Está mal psicológicamente y eso repercute en el cuerpo. No es fácil ser Maradona”. Vía: #Telefe pic.twitter.com/SidvZrinI3 — Sandy Clivati 😷 🇦🇷 (@sandraclivati) November 3, 2020

Alcohol y ansiolíticos

La salud de Maradona amerita una estricta vigilancia, no es una persona sana, ni mucho menos. Lleva tiempo con problemas cardiovasculares, derivados de sus excesos pasados, y aunque sus médicos han dejado claro que ha dejado la cocaína, el alcohol ha sido un problema serio en los últimos años.

A esto hay que agregar un insomnio recurrente que le obliga a tomar ansiolíticos.

«Tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así nomás. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas«, explicó hace unos meses el propio doctor Luque.