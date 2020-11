Garzón retoma desde el Ministerio sus ataques contra Florentino Pérez: «No he cambiado por ser ministro»

Alberto Garzón está de celebración, en medio de una pandemia que cruje la economía de España, finalmente Sánchez aprobó –en Consejo de Ministros– el Real Decreto que regula la publicidad del juego en el deporte.

Para el ministro, que reconoce que sigue siendo un «radical», los clubes ahora cuentan con «incentivos» para adaptarse a su sectarismo y lo único que deben hacer –tarea fácil según el político de Unidas Podemos– es salir a buscar nuevo patrocinio en una economía cada vez más deprimida.

Garzón también habló de los futbolistas y justificó una vez más que la intromisión del Gobierno en la economía del deporte llega con el fin de que «el mensaje que trasladen los futbolistas sea el de vincular el fútbol a la salud y a buenos hábitos, en vez de a la apuestas».

«Los futbolistas famosos operan como los clubes: no son simples personas aisladas. Ellos mandan un mensaje al resto del país. Los menores no pueden normalizar una actividad que es peligrosa. El deporte puede y debe reorientar su función social», afirmó.

Desde Marca tiraron de la hemeroteca para conocer si Garzón, ya que es ministro, se mostraba más moderado, como un político responsable, pero lejos de esto el líder de Izquierda Unida exhibió nuevamente la sudadera azul de la República Democrática Alemana, la lleva siempre debajo del traje.

«‘Los Florentino Pérez y compañía nunca pierden. Cuando el negocio les sale mal, lo rescatamos con dinero público‘. ‘Florentino Pérez representa la oligarquía española y tiene vínculos con la Casa Real y partidos políticos que obedecen a ámbitos que van más allá del deporte. Redes clientelares’… ¿mantiene esta opinión ahora, desde el punto de vista del Gobierno?», preguntaban los periodistas de Marca.

La respuesta deja ver por qué Europa está preocupada con el gobierno socialcomunista:

«Sí. No he cambiado por ser ministro. Yo he tratado de ser prudente, lo que no quiere decir que no sea radical: radical es ir a la raíz de los problemas y mostrar lo que se ve: en nuestro país la gente con más dinero tiene más facilidades. Aquí y en todas partes. La gente multimillonaria cuenta con redes de contactos que les ayudan».