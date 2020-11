Joan Gaspart: «Soy el peor presidente del Barça, pero a Messi, Puyol, Xavi e Iniesta los traje yo»

Para la mayoría de los seguidores del fútbol en estos días Josep Bartomeu representa lo peor de la historia del FC Barcelona, pero el expresidente del Joan Gaspart quizo dejar resuelto el asunto: «El peor presidente de la historia del Barça soy yo«.

El empresario hotelero y exdirectivo del club catalán concedió una entrevista al diario El Mundo, en la que se explayó contando todo tipo de anécdotas, desde su llegada inesperada a la presidencia del club, pasando por la pugna con Figo, sus días de amistad con Jesús Gil y la gestión del cree es mejor presidente que ha tenido el Barcelona.

«Yo era demasiado forofo», recuerda Gaspart, que a pesar de reconocer que era «demasiado apasionado», también se tira algunas flores recordando que decidió dejar el club tres años antes de acabar el mandato, pero que Laporta triunfó con sus jugadores.

Quien fue durante 22 años vicepresidente del club catalán también retó a Figo a un encuentro con cualquier periodista, para repasar como fueron aquellos días cuando dejó el Barça, y dejó su versión de los hechos:

«Exigía que le fuera a buscar al aeropuerto con un talón conformado de La Caixa de 500 millones de pesetas, por si perdía un supuesto juicio con el Madrid por el famoso documento ilegal. Le dije que no», y además señala que hasta Florentino Pérez le pidió perdón por aquel fichaje.

El exdirectivo también recordó cómo se ganaba la confianza de los jugadores, y relató cuando tuvo que firmar la cesárea del hijo de Romario porque el delantero se encontraba jugando fútbol de playa en Brasil.

«Romario ahora es senador en Brasil, pero entonces era… Con su mujer embarazadísima, no se le ocurrió otra cosa que irse a Río de Janeiro a jugar un torneo de fútbol playa, ella se puso de parto en Barcelona y llamó a mi mujer. La llevamos corriendo a la clínica, tuve que explicar que yo no era el padre y llamé a Romario a Brasil.

Lo coge su padre, se lo explico y me pide que espere, que va a buscarle. A los diez minutos vuelve y me cuenta que dice Romario que haga yo lo que tenga que hacer, que se fía y no se puede poner porque está en pleno partido. Se complicó el parto y hubo que hacer una cesárea de urgencia que, por ley, alguien tiene que firmar, normalmente el padre. Vuelvo a llamarle y otra vez lo mismo: ni se puso, que yo sabría lo que hacer. Así que la cesárea del bebé de Romario la firmó Joan Gaspart. Me tenían confianza ciega. Demasiada, quizás», sentenció.