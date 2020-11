Luis Enrique justifica la mala puntería de España: «El gol es lo más difícil en el planeta fútbol»

Dos goles en los últimos cuatro partidos, es la estadística que resume el juego de España ante sus rivales.

En eso se puede resumir el resultado de La Roja ante Países Bajos, el engañoso (1-1) esconde las grandes oportunidades que dispuso el conjunto español en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Gerard Moreno y Morata estuvieron muy activos, pero el resultado fue el mismo, no somos capaces de meterla.

La primera mitad fue mucho mejor que la segunda para los de Luis Enrique, que regresaban a la acción tras la derrota en Ucrania, Marco Asensio tiró del carro con varias buenas acciones por banda que acabaron en centros sin remate o balones muy peligrosos en el área de castigo.

El gol no llegó de ninguno de los ‘9’, sino de un Sergio Canales que vive en estado de gracia. El centrocampista del Betis aprovechó un balón filtrado de Morata, controló con la zurda y machacó al portero neerlandés sin dudarlo. El gol hizo justicia al notable inicio de los españoles, brillantes, eso sí, en la circulación y en la presión.

Todo cambió en la segunda mitad por el gol tempranero de Van de Beek, que sorprendió con su volea al debutante Unai Simón. El empate descolocó a una España que perdió consistencia y solidez con el carrusel de cambios a partir de la hora de partido. Adama estuvo menos efervescente que las últimas veces y Dani Olmo apenas tuvo chances, ni tan siquiera otro de los que estaba de estreno: el colchonero Marcos Llorente.

Países Bajos despertó antes de que fuese tarde y malogró una ocasión magnífica en un mano a mano con Simón. El jugador del Olympique de Lyon se topó con el cancerbero del Athletic en una acción muy buena del joven león. Y no fue la última para los locales, que también desperdicieron una jugada con De Jong en el punto de penalti en su intento por regatear al meta español.

El gol no llegó, ni para uno, ni para otros, y ambos dieron por bueno un empate que sirve para seguir preparando el camino a la parte final de la Liga de Naciones. España visita a Suiza este sábado y recibe a Alemania el próximo martes en dos encuentros vitales para su futuro más cercano.

Ya en la rueda de prensa, el entrenador de la selección española analizó el encuentro. Habló de buenas sensaciones y se refirió a la escasa capacidad goleadora de sus jugadores: «El gol es lo más difícil en el planeta fútbol», expresó.

«El gol es lo más difícil en el planeta fútbol. No me preocupa de verdad. Tengo muy buenos jugadores y delanteros. Es cosa de todos. Ya llegará. No me preocupa. En la primera parte ha aparecido mucho Álvaro, que ha estado muy bien La primera parte ha sido muy buena».