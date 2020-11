Lunin se lía contra Polonia y la pifia le sale cara al portero del Real Madrid

El portero del Real Madrid, Andriy Lunin, se convirtió en el verdugo del seleccionado ucraniano, su equipo.

Una salida estrepitosa tiro por los suelos el esfuerzo previo realizado por Ucrania ante Polonia y terminaron cayendo 2-0, el guardametas del Real Madrid acusó las consecuencias de la falta de minutos. El jugador regresaba a la titularidad con la selección ucraniana un año después.

El comienzo para Ucrania parecía prometedor, con varias oportunidades que dispusieron, la más clara un lanzamiento de penalti que Yarmolenko estrelló en el palo a los 12 minutos, tirando por la borda la clara opción para los de Andriy Shevchenko.

Los locales simplemente tuvieron que aprovechar las equivocaciones de sus rivales, con eso les bastó.

Here’s Poland’s second goal 🇵🇱🇺🇦

Lunin and Ukraine’s defenders not covering themselves in glory this evening… pic.twitter.com/5jM8XGqKLV

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2020