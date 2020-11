El tío de Griezmann contra la teoría de Rakitic: «Sé lo que pasa por dentro, con Messi no es fácil»

Son muchos los testimonios que han abundado en la teoría de que en el vestuario del FC Barcelona impera la ‘ley Messi’, algunos delanteros de fama mundial ya han sido despachados por no lograr sobrevivir en ese territorio hostil.

La última estrella que aterrizó en el club catalán y que ha sentido sobre sus hombros la dictadura del argentino es Antoine Griezmann y según ha afirmado el tío del delantero francés, el asunto llega incluso a los entrenamientos.

En un fragmento de un documental difundido en la televisión francesa «M6», el consanguíneo del campeón del mundo relató cómo fueron esos primeros meses de Griezmann en el Barça y explica que con «Messi no es fácil«.

«Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Entonces ¿Qué está pasando dentro? Hay cosas que no siempre se pueden decir básicamente en el Barça no se trabaja lo suficiente y básicamente los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas. Así que es evidente que si no se trabaja. Antoine necesita trabajar aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien».

Las declaraciones que se refieren al rendimiento del francés se suman a las afirmaciones del exagente de Griezmann, quien dijo que en el Barça reina «el régimen del terror» y que el rosarino es un «emperador que tiene la mira en todo»

«Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine… Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él», explicó Eric Olhats a France Football.

«Toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario»

Esta teoría no la comparte Ivan Rakitic, quien afirmó que, hasta donde él ha visto, las estrellas del club catalán se llevan de mil maravillas.

«Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé», explicó Rakitic en ‘El Pelotazo’ de ‘Canal Sur Radio’.

«Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor», explicó el internacional con Croacia.