Kroos responde al dardo de Aubameyang pero Özil se entromete para saldar una cuenta pendiente

La que se ha liado por las palabras de Toni Kroos.

El centrocampista alemán, en una muestra de coraje, ha dedicado fuertes mensajes contra FIFA, UEFA y hasta contra las intenciones del presidente del Real Madrid.

Acusó a las instituciones de utilizar «como títeres» a los futbolistas y destacó la necesidad de que los jugadores vean por sus intereses a través de un sindicato. Pero por otra parte, también se preocupó por el hecho de que la Superliga pueda acabar con los equipos pequeños.

Sin embargo, estas palabras fueron eclipsadas por una crítica que hizo Kroos a sus colegas, tuvo palabras que retrataban a Griezmann y Aubameyang por las celebraciones que según él «no son ejemplo para los más jóvenes», refiriéndose a portar máscaras o hacer bailes ensayados.

«Por cierto, ¿este tiene Toni Kroos hijos?», fue la reacción de Pierre-Emerick Aubameyang, generando tremenda polémica en Twitter.

La publicación se hizo viral automáticamente, como suele suceder en Twitter los usuarios tomaron partido, algunos apoyaron a Kroos con mensajes sobre sus hijos mientras que otros acusaron al madridista por juzgar las acciones de sus colegas, que al fin y al cabo son libres de celebrar los goles como les venga en gana siempre que no ofendan a los demás.

Pero el alemán, que sorprendió a todos con sus valientes declaraciones, ahora no se iba a replegar, por lo que dedicó una corta y contundente respuesta al de Gabón: «ESTE Toni Kroos tiene tres hijos», escribió y adjuntó un emoticono lanzándole un beso. Aubameyang volvió a responder con un mensaje cargado de ironía: «Envío a Kroos felicitaciones por sus tres hijos. Cordialmente tu Batman y Robin».

