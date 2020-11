La liga más cara -Premier- no tiene la mejor selección nacional (ni de lejos)

La selección de Bélgica superó (2-0) a la de Inglaterra este domingo 15 de noviembre de 2020 en la penúltima jornada del Grupo 2 de la Primera División de la Liga de Naciones, con lo que deja a los ingleses sin opciones de ‘Final a Cuatro’, pelea por el título que buscarán Italia y Países Bajos en la última jornada del Grupo 1.

Los de Roberto Martínez volvieron a contar con un Youri Tielemans artillero, con tres goles en sus últimos cinco partidos, entre selección y club, para estrenar el marcador a los 10 minutos.

En el 25′, Dries Mertens dobló la renta para Bélgica, mientras Inglaterra comenzaba a enseñar lo que sería una mala noche a coste alto. Lukaku fue el mejor de los locales a pesar de no marcar y la selección de los Tres Leones no tuvo reacción. La victoria deja a Bélgica con 12 puntos por los 10 de Dinamarca, duelo directo el próximo miércoles por decidir el primer puesto y el billete a la ‘Final a Cuatro’ a la que ya no optan los ingleses.

La selección nacional que representa a la liga más cara del mundo con diferencia sobre las demás (Premier League) no estará entre los cuatro mejores que se disputarán el cetro de la segunda edición de esta novedosa competición, allá por otoño de 2021.

El equipo del exfutbolista Gareth Southgate fiado al liderazgo de Harry Kane no encuentra el juego regular que le acercó al éxito en el último mundial de 2018 donde cayó derrotada en semifinales y en la prórroga; ni al buen juego desplegado en esta misma competición, la Liga de Naciones, en su primera edición de 2018-2019 donde la selección inglesa terminó en el tercer cajón del podio.