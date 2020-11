El Manchester City pondrá ‘toda la carne en el asador’ para fichar a Messi en 2021

El Manchester City tiene un objetivo claro e irá con todo a por él: Lionel Messi.

El delantero argentino dejó claro que su etapa con el FC Barcelona llegó a su final durante septiembre de 2020.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça no iría nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, afirmó el astro.