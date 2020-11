Koeman ‘echa un capote’ a Messi: “Tras un viaje tan largo, preguntar por Griezmann es una falta de respeto”

Lionel Messi mostró su enfado y dio un golpe en la mesa para sacudir toda la polémica alrededor del FC Barcelona.

La controversia en torno a su figura creció nuevamente en las últimas horas y el referente del Barcelona decidió ponerle un punto final ante los medios: “Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”.

Sus palabras, mientras los rumores de una posible salida del club en enero crecen nuevamente, son tema central en la ciudad catalana y el propio entrenador Ronald Koeman decidió salir a respaldarlo ante los medios.

“Puedo entender que Leo estuviese cabreado. En mi opinión, creo que hay respetar mucho más a la gente como Leo Messi. Después de un viaje tan largo, haciendo tantas cosas, y que te pregunten cosas sobre el tema de Antoine (Griezmann) creo que es una falta de respeto”.

La referencia era hacia la pregunta por las insólitas afirmaciones de un exagente del francés que lleva más de tres años sin trabajar con él pero que generaron ruido en el mundo Barça.

”Es alguien que ha dicho algo, pero Griezmann ha dejado de ser su cliente hace tres años. Son chorradas”, advirtió. “Puede ser la intención de su parte de crear polémica, pero yo no he visto en ningún momento –ni en el vestuario, ni en el entrenamiento– que haya un problema entre los dos. Creo que hay suficientes imágenes donde ellos trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas”, informó el holandés.

El rosarino debió convivir no sólo con el asedio de la prensa al arribar al aeropuerto El Prat, sino también con una sorpresiva inspección de Hacienda que se extendió por más de una hora. Todos puntos que profundizan su descontento con la vida en el Barcelona.

“Tengo que defender a Leo, porque después de 15 horas de viaje, te hacen un control de una hora y luego te encuentras a mucha prensa haciéndote muchas preguntas… Es increíble lo que ha hecho por este club”, reafirmó su defensa el conductor del plantel en la previa del duelo contra el Atlético de Madrid de este sábado.

Koeman afirmó que “no” ve a Messi fuera del Barcelona, aunque pidió no “contestar más” sobre ese tema.

Sin embargo, minutos más tarde se extendió sobre esa mirada: “Leo tiene un año más de contrato. Ojalá que su futuro sea aquí.

No soy la persona que tienen que intentar que Leo se quede aquí. Veremos a futuro. Todavía es jugador de Barcelona y nadie puede decir lo que pasará en el futuro”.

El argentino finaliza su vínculo a mediados del 2021, aunque los rumores ya indican que el Manchester City volverá a la carga en enero para profundizar las negociaciones.