El padre de Messi desmiente a Quim Domenech y niega haber acudido a una ‘reunión secreta’ con directivos del PSG

Quim Domenech, del programa ‘El Chiringuito de Jugones’, recientemente aseguró que “Jorge Messi tuvo una reunión la semana pasada en el consulado de Qatar en Barcelona”.

Con esta información, el periodista aseguró que la relación entre Messi y el PSG está cada vez más firme.

Sin embargo, el padre de La Pulga se encargó personalmente de desmentir aquella información a través de sus redes sociales como suele hacer cada vez que alguno habla del futuro de su hijo, vinculándolo mayormente con el futuro de su hijo en Francia.

“Falsooo. Otro invento más… Llevo desde septiembre en Argentina #Fakenews”, escribió Jorge Messi en una historia de su cuenta de Instagram junto a la foto del tuit que utilizó el programa para publicitar la información.

Lo cierto es que la situación de Lionel Messi en Barcelona no es la misma que en años anteriores. El futbolista reconoció públicamente que quiso irse en agosto pero que no quería entrar en conflictos legales con el club. Sólo por ese motivo decidió continuar al frente de un nuevo proyecto comandado por Ronald Koeman.

El contrato del argentino finalizará el próximo 30 de junio del 2021 y a partir del primero de enero (17 días) podrá comenzar a negociar libremente con cualquier club para recalar gratis al acabar su vínculo con el conjunto español.

