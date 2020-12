El infantil fallo de Álvaro Morata que enfureció a Andrea Pirlo y a toda la Juventus

Un infantil fallo de Álvaro Morata enfureció a Andrea Pirlo y a toda la Juventus.

El club de Turín no pudo recortar distancias con el Milán, líder de la Serie A con 28 puntos, cuatro más que los dirigidos por Andrea Pirlo, que pudieron haberse quedado con la victoria en casa ante el Atalanta de no haber sido por un tremendo fallo de Álvaro Morata a puerta vacía, así como también por un penal malogrado de Cristiano Ronaldo.

En la conferencia de prensa posterior, el entrenador italiano fue consultado por la acción que protagonizó el delantero español y no se guardó nada: “Estoy muy enojado con él”, aseguró.

El empate por 1-1 no fue del todo satisfactorio para los de Turín, después de ver que los de Stefano Pioli desperdiciaron una chance de seguir escalando en lo más alto al igualar con el Genoa por 2-2.

Habían pasado sólo 11 minutos desde el arranque cuando la Juventus tuvo su primera ocasión clara de gol para abrir el marcador.

La jugada se originó después de un robo del estadounidense Weston McKennie en mitad del campo.

El atacante encaró y habilitó a Morata, que se quedó sólo contra el arquero. Sin embargo, para asegurar el gol, quiso pasársela a Cristiano Ronaldo, aunque el pase no fue lo suficientemente bueno.

La pelota quedó boyando en el área y fue el delantero español el que volvió a encontrarla, en esta ocasión ya con el arquero vencido (al salir a cortar el pase a Cristiano).

Fue en ese momento cuando el ex Atlético de Madrid quiso definir rápidamente y ensayó un taco a puerta vacía que no tuvo ni precisión, ni potencia, ni puntería.

Una jugada que pudo resolverse de otra manera y con la que podría haber puesto en ventaja rápidamente a su equipo.

Minutos más tarde Federico Chiesa le dio el 1-0 a los locales y a los 57 Remo Freuler puso el empate final.

Un resultado que pudo haber acabado de otra manera no solo por el fallo de Morata sino también por la oportunidad que malogró Cristiano Ronaldo al errar un disparo desde los 12 pasos.

En sala de prensa, Andrea Pirlo recordó la situación clara de Morata y se mostró molesto: “Sí, me he sentido muy enojado porque son situaciones que no podemos permitirnos en el 0-0. Pudo haber resuelto la jugada de otra manera. Así que cuando te suceden estas ocasiones, hay que tener la la frialdad y claridad de tomar la mejor decisión”.