Messi desvela detalles de su homenaje a Maradona al recibir el premio Pichichi

Lionel Messi sigue sumando nuevos premios y reconocimientos en el mundo del fútbol.

El argentino recibió esta tarde el premio Pichichi que otorga el diario Marca al máximo goleador de la temporada de la Liga de España.

En el período 2019/2020, la Pulga anotó 25 goles, cuatro más que Karim Benzemá, figura del campeón Real Madrid.

Así, el atacante blaugrana consiguió calzarse la corona por séptima vez en su carrera, superando el récord de Telmo Zarra. “Nunca imaginé poder conseguir tanto, poder superar la marca de Zarra, es una alegría muy grande”, dijo en el momento de la entrega del reconocimiento.

El premio lo encuentra en un momento agridulce. Si bien viene de convertir su gol 643 con el Barcelona, que le permitió alcanzar el récord de Pelé (mayor cantidad de conquistas con una misma camiseta; en el caso del brasileño, con el Santos), el conjunto culé sufre la irregularidad, que lo ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones, a ocho puntos de los líderes Real Madrid y Atlético Madrid.

A esta altura del certamen pasado, Messi ostentaba menos anotaciones que las seis que exhibe hoy. “No sé, ni lo pienso tampoco, no es algo que me obsesione. Prefiero volver a ganar la Liga, que no lo hicimos el año pasado, antes de conseguir el Pichichi. Pelearemos por eso”, subrayó.

“Vamos a intentar ganar todo como siempre en este club, Creo que de a poquito vamos creciendo. Si bien es verdad que nos costó un poquito arrancar en Liga, los partidos, los puntos que dejamos, tampoco merecimos que pasara. Podríamos haber ganado varios de los partidos en los que dejamos puntos, como con Alavés, Getafe, mismo Real Madrid; generamos mucho para convertir y pudo haber cambiado la situación. Hay que hacer una racha de varios partidos seguidos para meternos ahí arriba”, profundizó en su análisis, manteniendo la esperanza sobre lo que puede ofrecer el equipo conducido por Ronald Koeman.

Messi también habló del impacto de la pandemia de COVID-19 en el fútbol. Pero principalmente en las tribunas, y el rebote que eso tiene sobre el césped. “Se hace muy feo jugar sin público, por eso se están viendo partidos tan equilibrados. La pandemia hizo que el fútbol cambie mucho y para mal, ojalá cambie un poco todo esto y podamos volver a la normalidad”, deseó.

Y, por primera vez, el punta rosarino se refirió al homenaje que le hizo a Maradona tras su muerte. Al anotar un gol frente al Osasuna, se quitó la camiseta y debajo tenía la de Newell’s que alguna vez usó Diego en su paso por la Lepra, club del cual Leo es fanático.

“Fue un día muy especial. Por suerte pude dedicarle ese pequeño homenaje que tenía preparado, mostrar la camiseta de él. Es un lindo recuerdo y un día muy especial, por lo que significa que Diego ya no esté más”, concluyó sobre su último adiós al ídolo, uno de los que más lo ayudó a perfeccionar la pegada en los tiros libres y su entrenador en la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.