Gennaro Gattuso padece una delicada enfermedad: «Veo doble, es difícil estar de pie»

El icónico Gennaro Gattuso está transitando una delicada enfermedad.

En el último juego de la Liga A, el entrenador del Napoli lució un parche en su ojo derecho, lo cual llamó la atención.

Al terminar el duelo, fue consultado por el tema y entonces aprovechó para contar la verdad: “Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”

La miastenia ocular es una enfermedad neuromuscular poco común que en casos extremos puede llevar a la muerte, aunque de ser detectada a tiempo cuenta con medicación que permite que sea tratada.

Pese a que a Gattuso hace años que le fue diagnosticada, parece estar padeciendo por estos días una dura recaída que lo obligó a tapar su ojo derecho.

“No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”.

Ringhio aprovechó ese instante para mandarle un mensaje a los más jóvenes que sufren por su apariencia: “Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”.

El Napoli disputó el miércoles 23 de diciembre su tercer partido sin victorias, tras el 1-1 contra el Torino, después de perder en los últimos días frente al Inter y a Lazio. Este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne rescató un punto en el minuto 93, pero no pudo matizar una prestación insuficiente.

“Llegamos a este partido (ante el Torino) exhaustos, tenemos tantos jugadores cansados”, explicó Gattuso, quien agregó: “Hemos estado jugando cada tres días durante cuatro meses. Necesitas tener las piernas, los músculos y la cabeza listos, incluso yo con el problema de los ojos no soy yo mismo”.