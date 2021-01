Un frustrado Messi sacude un trompazo a un futbolista del Atleti, le sacan la roja y la red se parte de risa

Es lo malo de estar acostumbrado a ganar, saber que has sido y para muchos sigues siendo el mejor futbolista del mundo y andar ahora con un equipo como el Barça, que la pifió en Champions los dos años anteriores, pincha en Liga este y se deja comer por el Atlético de Bilbao en la final de la Supercopa, disputada este 17 de enero de 2021.

Para justificar lo injustificable hay quien ha escrito en Twitter cosas como esta: «Con tanto manta alrededor, normal que Messi pierda los papeles».

Pues los perdió.

Messi knocked him out man😭😭😭😭 pic.twitter.com/g9NXHmjOzf — Nathan (@PuigEra) January 17, 2021

Un frustado Leo Messi fue expulsado por golpear en el minuto 120 de la Supercopa de España a Villalibre y será suspendido al menos por dos partidos, los inmediatamente siguentes a esta final de la Supercopa.

En un ataque del Barcelona, Messi le endiñó un trompazo en la cara al jugador del Athletic y el acta del árbitro Gil Manzano es concluyente:

«En el minuto 120 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue expulsado por el siguiente motivo: golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado».

Lionel Messi sees red for the first time in his Barcelona career 🟥 pic.twitter.com/2TenyCBlSB — Mirror Football (@MirrorFootball) January 17, 2021

El argentino es baja segura por la roja para enfrentarse al Cornellá en Copa del Rey y tampoco podrá jugar ante el Elche en LaLiga. Luego, el Comité de Competición evaluará la acción para decidir si cabe más sanción o no. El Barça podrá, por supuesto, apelar la sentencia que este primer comité aplique.

Se trata de la primera vez que el astro argentino recibe una tarjeta roja en un partido con su club y el cachondeo en redes sociales es memorable. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en compartir numerosos memes.

Ronaldo right now knowing that people won’t troll him because Barca lost and Messi got a red card. pic.twitter.com/tKlMoOYun6 — Playmaker (@ur_uche) January 17, 2021

«Ronaldo ahora mismo sabiendo que las personas no lo van a perseguir porque el Barça perdió y Messi recibió una tarjeta roja», tuiteó un internauta.

Lionel Messi VS Bilbao | Amazing performance | The Racaille catalane ? pic.twitter.com/F00OK77NWo — KIMPEMBINHO (@maestrokimpemb3) January 17, 2021

Algunos publicaron divertidos videos e imágenes, en los que compararon a Messi con personajes de videojuegos de lucha, como Liu Kang de ‘Mortal Kombat’.

Who’s the best fighter? RT for Lui Kang

Like for Messi pic.twitter.com/L4v5DpiO48 — Sb Orlando🇬🇭👻😇 (@starboyorlando) January 17, 2021