El Real Madrid de los 1.000 millones cae eliminado por el modesto Alcoyano

Alcoyanazo. Y con todas las de la ley. Y la cara de los madridistas, entre los que el periodista Tomás Roncero es un faro, es para verla.

El Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por el Alcoyano (2-1).

Como resume David Jorquera en Defensa Central ya casi al filo de la medianoche de este 20 de enero de 2021 nefasto, los blancos perdieron en la prórroga tras un partido malísimo, sin ideas, dejando claro que esto no puede seguir así.

El Real Madrid escribe una de las páginas más sonrojantes de su historia.

Y el Alcoyano entra en la historia del Madrid como antes lo hicieron el Alcorcón o el Toledo, colocando al conjunto blanco en una crisis indiscutible

El Alcoyano – haciendo un homenaje a su lema- derrochando moral, descubrió todas las vergüenzas de un equipo a la deriva que ya ni siquiera tiene suplentes con amor propio.

Como era de esperar, el arranque del encuentro fue un monólogo de balón por parte del Real Madrid. De hecho, en los 15 primeros minutos el porcentaje de pelota del equipo de Zidane rondaba el 80%. Eso sí, el dominio apenas se traducía en peligro, más allá de un centro lateral de Marcelo despejado por el portero o un buen remate de Valverde desde fuera del área que acabó siendo rechazado por el cancerbero local. El Alcoyano usaba el repliegue como su principal arma para tratar de contener a los de Zidane.

Sin sufrir ningún tipo de problema a nivel defensivo sí que es cierto que a los de Zidane les costaba generar peligro. Isco era el que se salía un poco del guión, intentando filtrar pases entre la defensa rival y dejando varios detalles de su calidad.

Los blancos no estaban cómodos, el campo se les hacía muy estrecho, y el aumento de balones laterales empezaba a ser notorio. Mariano tampoco entraba en juego, de hecho, ‘abroncó’ a Lucas en un balón dentro del área que el gallego chutó y que él pedía recibir en una mejor posición. Los locales, con 13 faltas en los primeros 38 minutos, sabían además como interrumpir cualquier intentona de ataque de un Madrid atascado. Es más, fue el Alcoyano el que generó la mejor ocasión con un cabezazo de Mourad que despejó Lunin con una gran parada aunque, eso sí, la acción fue anulada por fuera de juego.

El partido enfilaba sus últimos segundos del primer acto, justo el instante en el que el Real Madrid se puso por delante en el marcador. No fue una jugada elaborada ni mucho menos, el recurso del centro lateral, una vez más, fue a sacar del apuro a los de Zidane. En esta ocasión la pelota la puso Marcelo y la entrada de cabeza fue de un Militao que se había quedado descolgado en el área rival tras un saque de esquina previo. El central, ex del Oporto, aprovechó su salto para poner la testa y superar al portero de Alcoyano. Un gol psicológico, justo antes del descanso, que fue como un puñal en el corazón de un ‘Alco’ que había defendido bien al Madrid hasta ese momento.

El arranque del segundo tiempo se movió por los mismos derroteros, es decir, el Madrid con la pelota, sin generar mucho peligro, y con el Alcoyano intentando llegar con vida a los minutos finales para buscar el milagro. Había poca ‘chicha’ e incluso Zidane puso a calentar a Benzema a los 60 minutos de encuentro. No lo veía nada claro el técnico y dio entrada a su compatriota a los 66′ por un Mariano que se fue sin rascar bola, con una amarilla y a punto de haber recibido una segunda tarjeta que habría dejado al equipo con 10.

Los minutos pasaban y el Madrid no solo no marcaba el segundo sino que, poco a poco, los locales se veían con posibilidad de lograr la igualada en la recta final del choque. De hecho, en una acción a balón parado, peinada en el primer palo y rematada en el segundo por Solbes, el Alcoyano ponía el 1-1. Vinicius se durmió claramente en la marca, no siguió a su rival, y a los blancos les costó caro…quedando en el horizonte 30 minutos más en forma de prórroga.

Al Madrid le entraron las prisas en los minutos finales, apremiado por el incentivo de la clasificación y el hecho de no tener que comerse una prórroga. Lucas Vázquez, con un gran cabezazo bien despejado por José Juan, tuvo el 1-2 en un buen remate. Poco más tarde, hubo un penalti clarísimo sobre Militao que el colegiado Sánchez Martínez no pitó. Esta vez no había VAR que salvara el error arbitral ya que hasta octavos no se introducirá. Tampoco protestaron mucho los blancos, mentalizados para el ‘marrón’ que se avecinaba en forma de prórroga.

Si el Madrid debía tener una consigna en la prórroga era intentar que el partido no llegara a los penaltis. De hecho, Zidane tuvo que meter en el campo a Asensio, Hazard y Kroos, tres titulares para salvarle el cuello a unos ‘suplentes’ que lejos de complicarle la vida a Zidane de cara a futuras alineaciones parece que se lo aclararon aún más. De hecho, la única ocasión del primer tiempo de la prórroga la tuvo Asensio, uno de los ‘nuevos’, con un remate cruzado que sacó José Juan, el portero de 41 años, con una gran parada.

Los blancos ya sólo tenían por delante 15 minutos, los del segundo tiempo de la prórroga, para tratar de marcar un gol que evitara que el partido se tuviera que decidir en la lotería de los penaltis. El Alcoyano se dejó la piel en cada jugada, en varias ocasiones incluso con violencia. De hecho, Ramón fue expulsado por doble amarilla tras una entrada criminal sobre Casemiro. Los de Zidane tenían 10 minutos para jugar contra otros tantos rivales. Marcelo la tuvo, con un remate con la derecha que sacó José Juán con las rodillas. Los blancos comenzaron su asedio hacia la meta local (quizá bastante más tarde de lo debido) buscando un gol salvador.

Sin embargo, al Madrid le salió el tiro por la culata. El Alcoyano, con 10 jugadores, fue capaz de soltar una contra que nadie fue capaz de frenar y que acabó con Juanan adelantándose a Lunin para poner el 2-1 en el marcador. Zidane no se lo creía, no sabía dónde meterse, tampoco los madridistas desplazados hasta Alcoy. El recurso del pelotazo y el centro se hacía demasiado cansino. No se daba con la tecla y no se dio. Al final, el Madrid fue eliminado por un Segunda B y la sensación de que el equipo va cuesta abajo y sin frenos es más que peligrosa.

