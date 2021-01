El Real Madrid cura su vergüenza con un Benzema que por fin marca goles

Ya era hora. El Real Madrid, organizado por Kroos y Modric y con XZidane de baja por coronavirus, rehabilita su imagen en Mendizorroza y manda el mensaje de que seguirá en carrera en esta Liga, donde el Atlético del Cholo domina de forma apabullante.

Sin Zidane y sin Sergio Ramos, entre otros, el Real Madrid se presentaba en Vitoria con el agua al cuello tras lo de la Copa y varios malos resultados previos en Supercopa y Liga, como subraya David Jorquera en Defensa Central este 23 de enero de 2021.

Por eso, Bettoni, que se hizo cargo del equipo en este encuentro, alineó un equipo considerado prácticamente como titular salvo el propio Ramos y Carvajal. No había lugar para rotaciones.

Lo cierto es que se esperaba a un Alavés más metido en su área de lo que mostró el equipo de Abelardo. En teoría eso era buena señal para un Madrid que siempre ha sufrido ante equipos encerrados. El poder disfrutar de espacios a la espalda de la defensa rival era un caramelo más que apetecible para que el Madrid pudiera encontrar el camino al gol.

De hecho, si hubo alguien que disfrutó como nadie de esos espacios inesperados fue Modric. El croata dejó un par de asistencias de gol, superando a la zaga local, que no acabaron en la red por errores de sus compañeros. Primero, dejo solo a Benzema delante de un Pacheco que le sacó el primer remate y que tuvo la ayuda del palo para salvar su segundo intento. Más tarde, el pase con el exterior de Luka a la espalda de la zaga dejó a Mendy delantero del portero local pero el francés no acertó a la hora de dar el pase de la muerte a Benzema y la defensa lo despejó. El Madrid estaba cómodo, tenía ocasiones y las sensaciones eran buenas.

Con todo, la forma con la que el Real Madrid logró adelantarse en el marcador fue el balón parado. Un córner botado por Kroos lo cabeceó Casemiro, desde el punto de penalti, al fondo de la red de un Pacheco que solo pudo mirar. El brasileño ganó la posición y conectó un remate relativamente fácil para adelantar a los blancos. Seguro que esta versión goleadora de ‘Case’ volvió a sacarle una sonrisa a Zidane desde el sofá de su casa. Es lo que les pide a sus centrocampistas.

La primera parte del Real Madrid estaba siendo muy seria. Courtois no tuvo que intervenir, apenas le llegaban, mientras que ofensivamente las ocasiones iban llegando. De hecho, justo antes del descanso, el equipo dirigido por Bettoni iba a hacer aún más grande su diferencia en el partido gracias a dos goles casi consecutivos.

El 0-2 llegó gracias a un pase de Lucas que, en primer término iba dirigido hacia Hazard pero que acabó llegándole a Benzema porque el belga hizo un movimiento de distracción en su intento de darle de tacón a la pelota. Karim controló y la puso en la escuadra como si de un francotirador se tratara. Un golazo que, además de lo estético, era moralmente incalculable.

El encuentro estaba llegando al intermedio, no parecía haber tiempo para más. Pero lo hubo. Vaya si lo hubo. Y es que Hazard y Kroos se empeñaron en alargar aún más la distancia entre los dos equipos en una asociación que permitió al belga volver a marcar. El germano presionó para robar el balón, luego envió un gran balón a Hazard y, por último, éste definió ante Pacheco tras hacer un buen control y un remate certero con la zurda. Eden volvía a sonreír. Una gran noticia. El 0-3 era la mejor de las respuestas por parte de un Madrid que llegaba más que apurado y que volvía a sacar su mejor fútbol en una situación crítica.

Como era de esperar, el Alavés cambió su cara en la segunda parte. Más agresivo, haciendo más faltas para interrumpir el juego. El Madrid, por su parte, deseaba parar ese ‘subidón’ de los locales a base de tener el balón aunque, eso sí, sin llegar tanto como en el primer tiempo. De hecho, el conjunto local logró poner el 1-3 en el marcador con un cabezazo de Joselu en una acción a balón parado. El resultado no peligraba en ese momento pero sí que obligaba a no dejarse llevar porque un segundo gol sí que podía revivir viejos (y no tan viejos) fantasmas.

La buena noticia para el equipo blanco fue no tener ni siquiera que plantearse qué podía pasar si llega a ponerse la cosa 2-3. Y no lo hizo porque Benzema, que le tiene cogida la medida al Alavés, le puso el sello al partido con una gran acción por la izquierda, con recorte incluido, y un buen remate cruzado raso con el que sorprendió a Pacheco. Doblete del francés y cualquier conato de reacción de los locales abortado. Benzema, todo en uno y 1-4. Tras unas semanas dolorosas, al fin una alegría. Falta hacía.

