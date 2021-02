Mbappé es en estos momentos el futbolista más valioso del mundo

Para cogerlo con pinzas, porque entre los diez jugadores más valiosos no aparece el fenómeno que todos los ‘vikingos’ quieren ya para el Real Madrid: el gigante Erling Braut Haaland.

El noruego Haaland, delantero implacable del Borussia Dortmund, sale undécimo con un precio de 110 millones en el estudio realizado por la consultoría KPMG.

En ese trabajo, Kylian Mbappé es el jugador más caro del mundo, con un valor estimado de 185 millones de euros.

El delantero francés repite como el jugador más valioso un año más, pese a que su precio se ha devaluado 15 millones respecto a enero del año pasado.

