Rakitic: «No quiero tener a homosexuales en el vestuario»

Sorprenden las declaraciones, máxime de una persona de la elegancia dentro y fuera del campo.

Pero en este caso, Ivan Rakitic, el hoy jugador del Sevilla, está siendo tendencia en redes sociales y no precisamente para bien.

Porque la buena noticia para el futbolista del conjunto hispalente por haber recibido el nombramiento como primer embajador de la Fundación para la Infancia de la UEFA acaba de tornarse en negativa al provocar que se destapen unas antiguas declaraciones.

Según publica este 26 de febrero de 2021 el diario La Razón, Rakitic efectuó unas sonadas declaraciones en una entrevista publicada en la revista digital Offside Magazine.

Se le preguntó por la sanción al presidente de la Federación croata de fúbol por cargar contra los homosexuales:

La respuesta de Rakitic fue contundente:

Respeto a los homosexuales, pero no quiero a esa gente en el vestuario. No me marcharía de un equipo por eso, porque respeto igual a un homosexual que a un negro, un gordo o un enano, pero de ser posible prefiero no tener a gais en mi vida.