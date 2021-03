Cachondeo internacional en redes sociales tras ser eliminado el Barça por el PSG en Champions

No hay consuelo para el vencido.

Cierto que los del Barça pelearon como leones y tuvieron ocasiones y más de un 70% de posesión del balón, pero a la hora de la verdad, quedaron eliminados de Champions y los aficionados al fútbol, que sólo creen en resultados, tratan a Messi y sus colegas como perros.

El FC Barcelona tenía que remontar un humillante 1-4, el que sacaron de la ida en el Camp Nou, y se ha quedado con un 1-1 en Francia. Joan Laporta ha sumado en cuestión de horas su primer batacazo en la Orejona. Se puede ir acostumbrando.

Los culés están eliminados de la Champions League y suman un nuevo fracaso para su historial pésimo en los últimos años de la Copa de Europa. De ridiculé en ridiculé.

Y las redes sociales se han llenado de memes.

Con comentarios del tipo: «El PSG ha mandado al Barça al carreeeeer…».

Los parisinos se cuelan, junto a Borussia Dortmund, Oporto y Liverpool a la siguiente ronda de la Champions League y al Barça sólo le queda llorar y tratar de consolarse con la tesis de que jugaron bien, lo que es cierto.

Mientras algunos internautas bromearon sobre la reacción de los aficionados al fútbol ante la eliminación del club catalán, otros apuntaron que el fracaso se debe a la falta de unidad dentro del equipo y con los directivos, e incluso dijeron que esperan que este partido no haya sido el último de Lionel Messi con el Barça en el torneo.

Mis amigos del Barcelona que se aferraron a la remontada pic.twitter.com/HHb9RrpqhX — R.Sánchez 🖤 (@RaulSanchez97_) March 10, 2021

El partido de vuelta, que se disputó este miércoles en el Parque de los Príncipes de París, terminó en empate 1-1.

Entretanto, aunque el equipo dirigido por Ronald Koeman dio una mejor imagen, el 1-4 pesó como una lápida y permitió al club francés pasar a los cuartos de final de la competición, con un global de 5-2.

Un historial de fracasos

Todo lo inició la Roma de Manolas. Ese inolvidable 3-0, para levantar la eliminatoria, se los cargó de Europa. Luego llegó la Juventus de Turín, tras una espectacular robomontada con Deniz Aytekin ante el PSG, y contra los italianos se fueron a la calle.

Esa eliminación se repitió en Anfield. El Liverpool fue testigo de los enormes paseos que se daba Leo Messi. 4-0 y al carrer, El You Never Walk Alone resonó, mientras los azulgranas estaban siendo vapuleados en el césped.

Buen partido de Barcelona, pero ha ha pic.twitter.com/BEAFD0RrQn — Diego E Muñoz (@dilanmu59) March 10, 2021

Siguió la mayor debacle de la historia de la Champions League: el 2-8 que les endosó el Bayern Munich, en la pasada temporada, para regocijo de todos. Iban a Lisboa para ganar la Champions y sumaron un nuevo fracaso.

Al igual que iban a París a remontar… y se van por dónde han venido: ¡¡fuera de Europa!!