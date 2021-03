La Selección Española es un desastre y la culpa de todo la tiene Luis Enrique

No hay mayor tonto que el que se engaña a si mismo y en esto del fútbol son muchos los que lo hacen.

Un ejemplo es Luis Enrique. Para empezar, todavía no ha asumido -al menos públicamente- que España dejó muchas dudas en los partidos ante Grecia y en Georgia.

Y a poco más de dos meses para la Eurocopa, Luis Enrique no tiene un equipo definido y no cesa de hacer pruebas buscando un once ideal que no encuentra.

Es el principal culpable y su actuación, mezcla letal de soberbia e ignorancia, han plagado de dudas han invadido un proyecto que parecía tener muy buena pinta hace apenas unos meses, cuando la Roja se clasificó para la Final Four de la Nations League tras golear a Alemania por 6-0.

Es llamativo el rechazo irracional que tiene Luis Enrique hacia Real Madrid y Atlético de Madrid, de dónde apenas coge jugadors.

Sobre sus filias y fobias, Raúl Rioja subraya varios puntos en 20Minutos este 30 de marzo de 2021:

De Gea y Unai Simón

David de Gea comenzó como titular para Luis Enrique, que confió en él para los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones. Sin embargo, su irregular rendimiento, alternando buenas paradas con algunos fallos e inseguridades tanto en la selección como en el Manchester United, hicieron que Luis Enrique le diera la alternativa a Unai Simón. El portero del Athletic respondió y, tras cuatro encuentros seguidos en el once inicial, apunta a portero de la Roja en la Eurocopa… siempre que Lucho no cambie de opinión, algo para nada descartable.

Indefinición en los laterales

Jesús Navas parecía un fijo en el lateral derecho ante las numerosas lesiones de Dani Carvajal y Sergi Roberto, pero el bajón en su rendimiento le dejó fuera de la última lista. Así, ante Grecia jugó el polivalente Marcos Llorente y ante Georgia el debutante Pedro Porro. La posición es una incógnita de cara a la Euro con cinco jugadores pugnando por un puesto sin dueño. En el lateral izquierdo, José Luis Gayà y Sergio Reguilón se habían alternado hasta ahora con buen rendimiento de ambos. Sin embargo, el gran nivel de Jordi Alba le ha devuelto a la selección, y la pugna por el puesto se presenta de lo más abierta.

Lesiones de los centrales

La pareja de centrales es la que tiene más clara Luis Enrique con Sergio Ramos en la derecha y Pau Torres en la izquierda. Sin embargo, sus lesiones han abierto la puerta a Eric García y Diego Llorente, que no han convencido en estos dos partidos. Si el físico respeta al camero y el villarrealense, ambos parecen indiscutibles.

La pugna Busquets-Rodri

En esta segunda etapa de Luis Enrique, ambos se han alternado como ancla del equipo: cuatro partidos ha jugado Sergio Busquets, cuatro también ha disputado Rodri. El veterano jugador del Barça lleva más de una década como titular en la selección y pese a que muchos reclaman ya un relevo en el mediocentro, todavía le discute los minutos al jugador del City. ¿Veteranía o paso a la nueva generación? Luis Enrique no acaba de decidirse.

Indecisión en los medios

La diversidad de opciones en los volantes es una bendición… y a la vez un problema. No hay indiscutibles como en la época de Xavi e Iniesta, y ello ha abierto una dura pugna que tiene indeciso a Lucho. Mikel Merino es el que más ha jugado como titular desde el regreso del asturiano –cuatro partidos–, pero no entró en la última convocatoria; el resto, han rotado, dependiendo de sus estados de forma: tres han disputado Fabián y Canales, dos Koke y Thiago y una el debutante Pedri. Complicado dar personalidad a un equipo si a los mandos cada vez hay jugadores distintos.

Sin Ansu… Ferran y Olmo

Ansu Fati estaba llamado a ser la gran estrella de la Roja, pero se lesionó gravemente. Sin él, Ferran Torres y Dani Olmo son los que más han jugado, aunque sin dar la sensación de indiscutibles. Bryan Gil u Oyarzábal también piden paso en los extremos y Adama Traoré parece haberse caído de la pelea.

Las eternas dudas en el nueve

Quién será el nueve de España en la Eurocopa es una auténtica incógnita, a Luis Enrique no le acaba de convencer ninguno de ellos, como demuestra que Mikel Oyarzábal jugó un par de partidos de ‘falso nueve’. La floja temporada de Rodrigo Moreno parece haberle dejado fuera de la carrera, y entre Gerard Moreno y Álvaro Morata parece estar la disputa, con Iago Aspas casi descartado.